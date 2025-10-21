¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¡×È¯Â ½éÆþ³Õ¤Ï10¿Í¡¡½¢Ç¤²ñ¸«¤ÇÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÎÊý¿Ë¤ä¿Í»ö¤ÎÁÀ¤¤¤Ê¤ÉÀâÌÀ¤Ø
Âè104ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢º£Ìë¡¢¿·¤¿¤ÊÆâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£½éÆþ³Õ¤Ï10¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¹â»ÔÁíÍý¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ÎÊý¿Ë¤ä¿Í»ö¤ÎÁÀ¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢¹ñ²ñ¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹Äµï¤Ç¤Î¿ÆÇ¤¼°¤ËÎ×¤ß¡¢Àµ¼°¤Ë¹â»ÔÆâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
À¯¸¢¤ÎÍ×¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÈÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯¼£¿®¾ò¤Î¶á¤¤ÌÚ¸¶Ì»á¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿ÌÐÌÚ»á¡¢ÎÓ»á¡¢¾®Àô»á¤òÆþ³Õ¤µ¤»¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤â¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁíÍý´Î¤¤¤ê¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ÎÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ë¤Ï¡¢¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½éÆþ³Õ¤Ï10¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤³¤Î¤¢¤È½¢Ç¤²ñ¸«¤ò³«¤¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ÎÊý¿Ë¤ä¿Í»ö¤ÎÁÀ¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
