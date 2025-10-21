¥¢¥¦¥ÈÂ¦¤Ë¡Ö¤ªµÒ¤µ¤óµï¤ë¤ÎÉÝ¤¤¡× À¤³¦¥é¥ê¡¼¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Ì¥¤»¤¿¡ÈÄ¶ÀÜ¶á¡É¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤¬ÏÃÂê ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë°µ´¬¸÷·Ê
¡ÚWRCÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè12Àï ¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥é¥ê¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û´ÑµÒ¤ËÄ¶ÀÜ¶á¡ªÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë°µ´¬¸÷·Ê
¡¡WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤ÎÂè12Àï¤¬¥É¥¤¥Ä¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î3¥«¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë19Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¾¡ÅÄµ®¸µ¤¬½Ð¿§¤ÎÁö¤ê¤Ç¸«¤»¾ì¤òºî¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã´î¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â¥È¥è¥¿¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¾¡ÅÄ¤Ï¸½ºß¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¡£¼¡Àï¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£Âè9Àï¥é¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É°ÊÍè¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ³ÍÆÀ¤Ë´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶¥µ»½éÆü¥Ç¥¤1¤¬4°Ì¡¢¥Ç¥¤2¤ò5°Ì¤È¤¸¤ï¤¸¤ïÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Ç¥¤3¤ÎSS12¡¢¾¡ÅÄ¤Î½ÐÁöÁ°»þÅÀ¤Ç»ÃÄê¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢ºòµ¨¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ì¡¼¥Ó¥ë¡£¾¡ÅÄ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸ËÁÆ¬¤«¤éÁ´³«¤Ç¹¶¤áÂ³¤±¡¢¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤Î»ÃÄê¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¼¡¡¹¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÈ¾¤Ï¤Ò¤é¤±¤¿Áð¸¶¤Î¤Ê¤«¤ÎÇÀÆ»¤òÁö¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢Æ»Éý¤¬ºÙ¤¯¡¢»þ¤ª¤êÌÚÎ©¤â¤¢¤Ã¤Æ»ë³¦¤â°¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï©ÌÌ¤¬¼ã´³Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤Æ³ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡ÅÄ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹¶¤á¤Æ¥×¥Ã¥·¥å¤·Â³¤±¤ë¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯Ãæ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¥¢¥¦¥ÈÂ¦¤ªµÒ¤µ¤óµï¤ë¤ÎÉÝ¤¤¡×¡Ö¤³¤Ã¤ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±èÆ»¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢µ´µ¤Ç÷¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç°µ´¬¤Î¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤áÂ³¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥¿¥¤¥à¤³¤½¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«0.6ÉÃº¹¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤¤Æ¡¢ÞÕ¿È¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¾¡ÅÄ¡£º£Âç²ñ¤òÁí¹ç4°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¼¡Àï¤Ï¤¤¤è¤¤¤è³®Àû¥é¥ê¡¼¡£ÆüËÜ¿Í¤¬¿´Ìö¤ëÁö¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2025¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë