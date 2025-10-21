ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ëÊ¸ÂÀ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡ÙÂè1ÏÃ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¡ªÂè2ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÂçÀôÍÎ¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤¬10·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ùー¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÀô¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È½ÌÀ¡£Âè2ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÂçÀôÍÎ¤¬¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñー¤Ë
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¡ÂçÀô±é¤¸¤ë¿ÍÀ¸¤¬µÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡¦Ê¸ÂÀ¤¬¡¢ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñー¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¥Ùー¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ó¤ÊÊ¸ÂÀ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ö¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¡¢¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯³¹¹Ô¤¯¿Í¡¹¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿´¤ÎÀ¼¤òÅð¤ßÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¸ÂÀ¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¼¤á¤¿¤¤¡×¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤Ê¿´¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡£
°ìÊý¡¢±é¤¸¤ëÊ¸ÂÀ¤ò¡ÈËÜÅö¤ÎÉ×¡É¤À¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤ / ¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ë¿¨¤ì¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹¬¤»¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡£
¼Çµï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Íµ¨¤Î½ã¿è¤ÊÁÛ¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê¸ÂÀ¤ÎÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¢£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¥¨¥¹¥Ñー¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡ÈÈ¢º¬¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É
10·î28ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè2ÏÃ¤ÇÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤ë²è²È¤¬ÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¯¤Î¤òÁË»ß¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢ºù²ð¡Ê¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤ä±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤À¤«»Íµ¨¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢°²¥Î¸Ð¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢²è²È¤ÏÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¡Ö¥Î¥Ê¥Þー¥ì¡×¤Ç¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ß¡¢¡È¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡É¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£¼ÒÄ¹¡¦Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿½é¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¡©¡×¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È²¾½é¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤Æ¶¦Æ±À¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¡¦»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤Ï¡¢¤è¤½¤è¤½¤·¤¤Ê¸ÂÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¤ÈÉÔµ¡·ù¥âー¥É¡£¤É¤¦¤ä¤é¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤«Ê¸ÂÀ¤ò¡ÈËÜÅö¤ÎÉ×¡É¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ê¸ÂÀ¤Îº®Íð¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£
ÍâÄ«¡¢¡Ö¥Î¥Ê¥Þー¥ì¡×¤«¤é¤¢¤é¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤¯¡£¡Ö¤¢¤ë²è²È¤¬ÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¯¤Î¤òÁË»ß¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÊÆâÍÆ¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ëÊ¸ÂÀ¤À¤¬¡¢¥Î¥Ê¥Þー¥ì¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë²Öºé¤«¥¨¥¹¥Ñーºù²ð¡Ê¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤éÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ê¤¼¤À¤«»Íµ¨¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤Ù¤¯È¢º¬ÂçÍ°Ã«¤Ø¡£
²è²È¤ÏÌÜÅªÃÏ¤Ç²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¨¥¹¥Ñー¤ÎÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Èà¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡ÙÂè2ÏÃ
10/28¡Ê²Ð¡Ë 21:00～21:54
½Ð±é¡§ÂçÀôÍÎ¡¡µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë ¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¡±§Ìî¾ÍÊ¿¡¿ËÌÂ¼¾¢³¤¡¿¹âÈª½ß»Ò¡¡²¬ÅÄ¾À¸
µÓËÜ¡§ÌîÌÚ°¡µª»Ò
´ÆÆÄ¡§Â¼Èø²Å¾¼¡¡»³ÆâÂçÅµ
