Æü·Ð225ÀèÊª¡§21Æü22»þ¡á380±ß¹â¡¢4Ëü9530±ß
¡¡21Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ380±ß¹â¤Î4Ëü9530±ß¤ÈµÞ¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü9316.06±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï213.94±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï6265Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3261.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ14.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï12.00¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 49530¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+380¡¡¡¡¡¡¡¡6265
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 49520¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+355¡¡¡¡¡¡ 86268
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3261.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +14.5¡¡¡¡¡¡¡¡5429
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 29425¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+140¡¡¡¡¡¡¡¡ 435
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 726¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+7¡¡¡¡¡¡¡¡ 287
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3261.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ14.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï12.00¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 49530¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+380¡¡¡¡¡¡¡¡6265
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 49520¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+355¡¡¡¡¡¡ 86268
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3261.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +14.5¡¡¡¡¡¡¡¡5429
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 29425¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+140¡¡¡¡¡¡¡¡ 435
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 726¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+7¡¡¡¡¡¡¡¡ 287
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹