Ãæ¹ñ¤Îµ¤¾Ý´ÑÂ¬¤Ë¡ÖËÌÅÍ¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ÂÍÑ²½

Ãæ¹ñµ¤¾Ý¶É¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Îµ¤¾Ý´ÑÂ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤¬L¥Ð¥ó¥É¥ì¡¼¥À¡¼¤«¤éÃæ¹ñ¤¬¼«¼ç³«È¯¤·¤¿±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖËÌÅÍ¡×¤Ø¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÌÅÍ¡×¤Ë¤è¤ëµ¤¾Ý´ÑÂ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀµ³ÎÎ¨¤Ï99¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢¤¹¤Ç¤ËÅ·µ¤Í½Êó¤äµ¤¸õ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÎ¦¡¦³¤¡¦¶õ¡¦±§Ãè¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿Áí¹çµ¤¾Ý´ÑÂ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÁØµ¤¾Ý´ÑÂ¬¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë´ÑÂ¬µ¡´ï¤òÅëºÜ¤·¤¿É÷Á¥¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÁØ¤ÎÂçµ¤¤Î²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¡¢µ¤°µ¡¢É÷Â®¡¢É÷¸þ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤¿¡ÖËÌÅÍ¡×´ÑÂ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼«¼ç³«È¯¤·¤¿¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ä¼¡À¤Âåµ¤¾Ý´ÑÂ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢ÃÏ¾å¤«¤é3Ëü¥á¡¼¥È¥ë¾å¶õ¤Þ¤Ç¤ÎÂçµ¤¤Î¿âÄ¾²¹ÅÙÊ¬ÉÛ¤ä¼¾ÅÙ¡¢µ¤°µ¡¢É÷¸þ¡¢É÷Â®Ê¬ÉÛ¤Ê¤É¤Î¤è¤êÀº³Î¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖËÌÅÍ¡×´ÑÂ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¤¾Ý´ÑÂ¬¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï131¥«½ê¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Îµ¤¾Ý´ÑÂ¬¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤Î12¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á88¥«½ê¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¸ò´¹¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÌó11¡ó¤òÀê¤á¡¢À¤³¦¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë½ÅÍ×¤Ê»²¹Í»ñÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë