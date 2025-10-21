½éÆþ³ÕÈ¾¿ôÄ¶¡¢Ê¿¶Ñ59ºÐ¡¡¼ã¼êÅÐÍÑ¤Çºþ¿·´¶ÁÀ¤¦
¡¡21ÆüÈ¯Â¤·¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤Î´é¿¨¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò´Þ¤àÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï59.4ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢Âè1¼¡ÀÐÇËÆâ³Õ»þ¤Î63.6ºÐ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎºÇÇ¯¾¯¤Ï42ºÐ¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡£¼ã¼ê¤ÎÀÑ¶ËÅÐÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ºþ¿·´¶¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£Á´18³ÕÎ½¤Î¤¦¤Á½éÆþ³Õ¤ÏÈ¾¿ôÄ¶¤Î10¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ïº£²ó¤Î¿Í»öÊý¿Ë¤Ë´Ø¤·¡ÖÁ´°÷³èÌö¡¢Á´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£40Âå¤Ç¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¤âÆþ³Õ¤·¤¿¡£ºÇ¹âÎð¤ÏÊ¿¸ýÍÎË¡Áê¤Î77ºÐ¡£½°±¡µÄ°÷¤Ë¸Â¤Ã¤¿Ê¿¶ÑÅöÁª²ó¿ô¤Ï6.3²ó¤Ç¡¢ºÇÂ¿ÅöÁª¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¤Î11²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Î¼«¤é¤Î¿äÁ¦¿Í¤ËÌÜÇÛ¤ê¤·¤¿¡£¾®ÌîÅÄ»á¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¤òºâÌ³Áê¤Ë¡¢²«ÀîÅÄ¿Î»Ö»á¤òÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ë½¼¤Æ¤¿¡£¾¾ËÜ¾°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï½°±¡ÅöÁª2²ó¤Ç¤ÎÆþ³Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ç¡¢¼«¿È¤ò»Ù±ç¤·¤¿¾ëÆâ¼Â»á¤ò·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿4¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤¦¤Á¾®Àô»á¤äÌÐÌÚ»á¤Î¤Û¤«¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤À¤Ã¤¿ÎÓË§Àµ»á¤òÁíÌ³Áê¤È¤·¤Æ½è¶ø¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Î¾®ÎÓÂëÇ·»á¤ÏÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ë½¢¤±¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ËÉå¿´¤·¤¿¡£