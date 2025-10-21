¡ÖMAX¡×NANA¡¡¼Â¤Ï¥ì¥¢Ì¾»ú¤À¤Ã¤¿¡¢°ìÈÖº¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡×ÎÎ¼ý½ñ¤â¶ìÀï
¡¡½÷À4¿ÍÁÈ¡ÖMAX¡×¤ÎNANA¡Ê49¡Ë¤¬21Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½©¤ÎÇú¾Ð¡¡¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡¡¥á¥¸¥ã¡¼VSÄ¶¥ì¥¢Ì¾»ú¡ª¥ê¥¢¥ë»º²°Éß¤µ¤óµ´ÌÇ¥Ö¡¼¥à¤Ç¿ÍÀ¸·ãÊÑ¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÄÁ¤·¤¤Ì¾»ú¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡NANA¤Ï¼Â¤Ï¥ì¥¢Ì¾»ú¤Ç¡¢º¸¶»¤Î¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ïß·Ö®¡Ê¤¿¤¯¤·¡Ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Æì¤ÎÌ¾»ú¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âMAX¤ÎNANA¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ß·Ö®¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖMAX¤Ç¾¯½÷»þÂå¤Î¡ØMR.TAXI¡Ù¤ä¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¡£¤½¤ì²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÁ¤·¤¤Ì¾»ú¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÍ½Ìó¡×¤òµó¤²¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤â¡¢Ì¾Á°¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤ËÌ¾»ú¤Îß·Ö®¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤âÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¤¡¢´Á»ú¤ÎÀâÌÀ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤ä¡Ö¥¿¥¯¡¦¥·¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£