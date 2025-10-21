¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¹âÆ´»Íµ¨¡¡ÎäÀÅ¤Ëº¹¤·È´¤±ÃÏ¸µ½éV¡¡½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¯11°ÌÉâ¾å
¡¡¤Þ¤µ¤Ëµ´Â¡£Ä¶È´¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÇ°´ê¤ÎÃÏ¸µ½éVÃ£À®¡½¡½¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤ÎG3¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè36²ó¥¢¥¯¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï21Æü¡¢Âè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢¹âÆ´»Íµ¨¡Ê25¡áÂçºå¡Ë¤¬4¥³¡¼¥¹º¹¤·¾¡Íø¡£½»Ç·¹¾6²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÃÏ¸µ½éV¤ò¾þ¤ê¡¢¾Þ¶â125Ëü±ßÂ¾¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£3¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤¿À¶Ç¸æÆ»Ò¤¬2Ãå¡¢ºÇÆâº¹¤·¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¸¶ÅÄÍ¤¼Â¤¬3Ãå¡£¥¤¥ó´ØÌîÊ¸¤Ï5Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï½àÍ¥¾¡Àï¤Ç¤¿¤À1¿ÍÆ¨¤²¾¡Íø¤Î´ØÌî¤¬Àä¹¥ÏÈ¡¢Í½Áª¤ò7Ï¢¾¡¤·¤Ê¤¬¤é½àÍ¥¾¡Àï2Ãå¤Î¹âÆ´¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ç3¥³¡¼¥¹·þ¤ê¾¡Íø¤Î¾®ÃÓÎéÇµ¡¢À¶Ç¸¤Ë½»Ç·¹¾¤Î½÷»ÒÀï¤Ç7Ï¢Â³Í¥¾¡Àï¿Ê½ÐÃæ¤Î½÷²¦¡¦³ùÁÒÎÃ¡¢¤½¤·¤Æ´ØÌî¡¢¹âÆ´¤È¤È¤â¤ËÃÏ¸µ½éV¤òÌÜ»Ø¤¹¸¶ÅÄ¤¬¾è¤ê¹þ¤ß¡¢²ÚÎï¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹´ÖÆÃ·±¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÅ¸¼¨¤Ç¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¹âÆ´¤Ï¡¢4¥«¥É¤«¤é¡ÖËÜÈÖ¤Ï¥¿¥á¤ÆÁ´Â®¡×¤È¥³¥ó¥Þ11¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÆÃ·±¤«¤éÀ¨¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Äù¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤ÉÌµÍý¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¡È·þ¤êºÅÂ¥¡É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤«¤é3¥³¡¼¥¹À¶Ç¸¤¬°®¤ê¡¢¥¤¥ó´ØÌî¤Ï·þ¤é¤ì¸åÂà¡£¡ÖÎäÀÅ¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹âÆ´¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¥°¥¤¥°¥¤¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡1Ê¬47ÉÃ4¤Ç¼«¿È¤ÎÀá´Ö1ÈÖ»þ·×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¹âÂ®·èÃå¡£Í¥¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¸ò´¹¤ò»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¡Ö°ìÈÖ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ä¶È´¡©¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÄÌ»»3²óÌÜ¡¢ÃÏ¸µ½éÍ¥¾¡¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£Ç¯¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤¬3000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢½÷»Ò¤ÎÇ¯´Ö¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ç11°Ì¤ËÉâ¾å¡£¡Ö12¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍè¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Ìµ»ö¸Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ÆÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¡Ê12·î28¡Á31Æü¤ÎÂçÂ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡þ¹âÆ´¡¡»Íµ¨¡Ê¤¿¤«¤Ï¤¿¡¦¤·¤¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë11·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£Âçºå»ÙÉô124´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯5·î14Æü¤Ë½»Ç·¹¾¤Ç½é½ÐÁö¡£Æ±Ç¯Ç¯7·î23Æü¤Î½»Ç·¹¾¤Ç½é1Ãå¡£21Ç¯2·î1Æü¤Î¤Ó¤ï¤³¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè20Àï¤Ç½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¡£23Ç¯3·î18Æü¤Î²¼´Ø¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè23Àï¤Ç½éÍ¥¾¡¡£º£Ç¯8·î6¡Á11Æü¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇG1½é½ÐÁö¡£ÄÌ»»22Í¥½Ð3V¡£Æ±´ü¤ÏËö±ÊÏÂÌé¡¢º´Æ£¹Ò¡¢Á°ÅÄæÆ¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë56¡£·ì±Õ·¿B¡£