¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â·ã¾Þ¡ªÎëÌÚºÌ±ð¤¬¡ÈÌµ²óÅ¾¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥å¡¼¥È¡É¤ò°µ´¬¥»¡¼¥Ö¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ë¤è¤¯»ß¤á¤¿¡×¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥Õ¥¹¥¤ò»ß¤á¤ë¤È¤ÏÎ®ÀÐ¡×
¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û¥¸¥§¥Î¥¢ 0¡Ý0 ¥Ñ¥ë¥Þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î19Æü¡¿¥ë¥¤¥¸¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÌµ²óÅ¾¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥å¡¼¥È¡×¤òÃÆ¤¤¤¿½Ö´Ö
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬¡¢¥Ö¥ìµå¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥å¡¼¥È¤ò²£¤ÃÈô¤Ó¥»¡¼¥Ö¡£¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ò·Ú¡¹¤ÈËÉ¤¤¤ÀÆüËÜÂåÉ½¼é¸î¿À¤Î°ÂÄê´¶¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè7Àá¤Ç¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¥¸¥§¥Î¥¢¤¬ÂÐÀï¡£42Ê¬¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤ÆËÉÀï°ìÊý¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï7ËÜ¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤òÁ´¤ÆËÉ¤¤¤À¤¦¤¨¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏPK¥¹¥È¥Ã¥×¤âÈäÏª¤·¡¢¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¡¼¥Ö¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¤¬¡¢63Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£¡È²«¶â¤Îº¸Â¡É¤ò»ý¤Ä¥¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¼êMF¥ë¥¹¥é¥ó¡¦¥Þ¥ê¥Î¥Õ¥¹¥¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¼êÁ°¤«¤éº¸Â¤ò°ìÁ®¡£Ìµ²óÅ¾¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ñ¥ë¥ÞDF¤Î·ä´Ö¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¬¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤Ë¹ç¤ï¤»¿ÈÂÎ¤òÅÝ¤·¤Æ±¦¼ê¤Ç¥»¡¼¥Ö¡£¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤òÆñ¤Ê¤¯¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Öº£Æü¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¼Â¶·¡¦²ÏÂ¼ÂÀÏ¯»á¤¬¡ÖÌµ²óÅ¾µ¤Ì£¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ëµå¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯È¿±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¨¥¹¥¿´ÆÆÄ¤âÇï¼ê¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡Ö¿À¥»¡¼¥Ö¡×¡Ö¥¶¥¤ÌµÁÐ¡×¡Ö»ÄÇ°¤½¤³¤Ï¥¶¥¤¥ª¥ó¡×¡Öº£Æü¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥Õ¥¹¥¤ò»ß¤á¤ë¤È¤ÏÎ®ÀÐ¥¶¥¤¥ª¥ó¡×¡ÖÌµ²óÅ¾¤â³Ú¾¡¥»¡¼¥Ö¡×¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ë¤è¤¯»ß¤á¤¿¡×¡ÖSGGK¡×¡Ö·Ð¸³ÃÍ¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤¿»ß¤á¤¿¡×¤È°ÂÄê´¶È´·²¤Î¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ë´¿´î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ôÂ¿¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯»ß¤á¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤Ê¤¬¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¾¡ÅÀ1³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¼é¸î¿À¤Î³èÌö¤ò¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸®ÊÂ¤ß¹âÉ¾²Á¡£¤È¤¯¤Ë¡ØTUTTO mercato WEB¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹çºÇ¹â¤Î¸Ä¿ÍºÎÅÀ¡Ö8¡×¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¤Î¾¡ÅÀ¤ÏÈà¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ê¤É·èÄêÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤âÈ¿±þ¡£»Ä¤ê10Ê¬¡¢¥¨¥«¥È¡¼¥ë¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¡¢»î¹çºÇ¸å¤ÎPK¤âËÉ¤¤¤À¡×¤È·ã¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥»¥ê¥¨A¡Ë