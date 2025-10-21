¹ñ»Þ¿µ¸ã»á¡¢ÆàÎÉ¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¸òÎ®¡ÖÀ¤³¦¤ò¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ç
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï20Æü¡¢Á´À¤³¦100ËüÅÀµ¬ÌÏ¤Î¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ò´óÂ£¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖThe¡¡Heart¡¡of¡¡LifeWear¡×¤òÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï24Ç¯¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«»Ï¤·¡¢ÆñÌ±¤ä»Ò¤É¤â¡¢ºÒ³²ÈïºÒ¼Ô¤Ê¤É¡¢À¤³¦28¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë100ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè1Éô¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤Î¸µÁª¼ê¡¦¹ñ»Þ¿µ¸ã¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤È¡¢Åì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÂç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÆàÎÉ¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜ³èÆ°¤Ë¶¦´¶¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢´óÂ£³èÆ°¤ä´óÂ£Àè¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ê¤É¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¡¢¹ñ»Þ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç»Ù±ç¤¬É¬Í×¤ÊÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢´óÂ£ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤Îµ¡Ç½À¤Ê¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÍ¤â¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£