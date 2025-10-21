²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡ª ÆâÌî¥´¥í¤Ç¡ÈÁÛÄê³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡× Áö¼Ô¤¬Ææ¤ÎÆ°¤¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡É¡Ä µå¾ìÁûÁ³¡Ö¥Þ¥¸¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¸Î°Õ¤À¤íw¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º4¡¼3¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê10·î20Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î21Æü¡¿¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁö¼Ô¤¬Ææ¤ÎÆ°¤¢ªÆ¬¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä¾·â¤¹¤ë½Ö´Ö
10·î20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º4²óÀï¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÐ¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Çµ¯¤¤¿Áö¼Ô¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²óÉ½¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢¤³¤Î²ó¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Æ¤Ê¤ª¤â1»à°ìÎÝ¡¢°ìÎÝÎÝ¾å¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ÈÃ¡¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿3ÈÖ¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Í¡¼¥é¡¼¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï4ÈÖ¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ý¥é¥ó¥³¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ý¥é¥ó¥³¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î6µåÌÜ¡¢³°³Ñ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÅê¤¸¤é¤ì¤¿143km/h¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂÇ¤¿¤µ¤ì¤Æ»°Í·´Ö¤Ø¤Î¥´¥í¤Ë¡£¤³¤ì¤ò±¦´ó¤ê¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥É¤Î¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤¬Êá¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¡¢¼¡¤¤¤Ç°ìÎÝ¤Ø¤ÈÁ÷µå¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¼êÁ°¤Ç´û¤Ë¥¢¥¦¥È¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Í¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ÎÁ÷µå¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÁ÷µå¤ò¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÄÁ¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Á÷µå¤¬¤ÏÂç¤¤¯°ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿³È½ÃÄ¤Î¶¨µÄ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¡¼¥é¡¼¤Î¼éÈ÷Ë¸³²¤È¤¤¤¦È½Äê¤¬²¼¤êÊ»»¦¤Ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¡È²¡¤»²¡¤»¥à¡¼¥É¡É¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¾Ã¤·Èô¤Ö¼êÄË¤¤¥ß¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆæ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡×¡Ö¥Þ¥¸¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¡©¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼éÈ÷Ë¸³²¡×¡Ö¸Î°Õ¤À¤íw¡×¡Ö¥¬¥Á¤ÇÁöÎÝ»àw¡×¡ÖÈ¿¼ÍÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿·Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤³°ìÈÖ¤Î½¸ÃæÎÏ¤È¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¼ã¤¼ÂÎÏÇÉÁª¼ê¤Î¥Í¡¼¥é¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
