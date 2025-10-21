¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢À¨¤¤¤Ê¡×¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤¬¡ÖÎÞÌÜ¡×É¾²Á¡¡³«À®¢ªÅìÂçÂ´³ÕÎ½¤ÎÌ¾Á°¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¿Í»ö¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï£²£±Æü¡¢½°»²Î¾±¡ËÜ²ñµÄ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂè£±£°£´Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£³ÕÎ½Ì¾Êí¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤ò½÷À½é¤ÎºâÌ³Áê¤Ëµ¯ÍÑ¡£½÷À³ÕÎ½¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¡Ê£´£²¡Ë¤È£²¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÂçÂ¢¾Ê¡Ê¸½¡¦ºâÌ³¾Ê¡Ë¤Î´±Î½¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢À¨¤¤¤Ê¡££ÚÎÞÌÜ¡£ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¢¾ëÆâ¼ÂÀ®Ä¹Áê¡£¤Û¤ó¤Þ¤â¤ó¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤À¤è¡×¤È¹â»ÔÆâ³Õ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾ëÆâ¼Â¤µ¤ó¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î²ñºÇ¹â¸ÜÌä¡£¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¿Í»ö¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÀÐÇËÆâ³Õ¤Ç·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤òÌ³¤á¤¿¾ëÆâ¼Â»á¤¬À®Ä¹ÀïÎ¬Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌò°÷Ì¾Êí¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢¾ëÆâ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¡¢²«ÀîÅÄ¤µ¤ó¤¬Æþ³Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡£¤Þ¤µ¤ËÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯À¯¸¢¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ËÈøºêÀµÄ¾¤µ¤ó¤Èº´Æ£·¼¤µ¤ó¡¢¤È¤â¤ËÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î²ñ¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤â¤â¤ÎÌÚ¡×¤ÈÏ¢Åê¤·¤¿¡£
¡¡¾ëÆâ»á¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤òÅìµþ¡¢¹Åç¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¿À¸Í¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤·¡¢³«À®¹â¹»¤«¤éÅìµþÂç³Ø¡Ê¶µÍÜ³ØÉô¡Ë¤ò·Ð¤Æ³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£ºß¥É¥¤¥ÄÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤äÁíÍý¤é¤Î¥É¥¤¥Ä¸ìÄÌÌõ´±¤âÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß£¶£°ºÐ¡£