¡È¤¤¤¤¥¿¥¤¥ä¡É¤Î¾ò·ï¤Ã¤Æ¡© ¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¡ÖUltraContact UX7¡×¡ÖSportContact 7¡×»î¾è¥ê¥Ý¡¼¥È
¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¿··¿SUV¥¿¥¤¥ä¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ä¤ò»î¤¹¡ª
¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¿¥¤¥ä¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¤¤¤¤¡¢Í×ÁÇ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö¹âµé´°À®¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë½ãÀµ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¤¤¤¤¤Ï¤º¡ª¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¥¿¥¤¥ä¤ò¸«¤¿¤È¤¤ËËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ä¤ò»î¾è¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Î¿·¡ÖSUV¥¿¥¤¥ä¡×¤È¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ä¡×¤Ë»î¾è¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌ¾Á°¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ï1871Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¿·¼Ö¤Î3Âæ¤Ë1Âæ¤¬¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥á¡¼¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤È¤·¤Æ»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ÎSUV¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¡ÖUltraContact UX7¡×¤È¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ä¤Î¡ÖSportContact 7¡×¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÀÅ½ÍÀ¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î© ¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Ç»î¤¹¡ÖUltraContact UX7¡×¤Î´°À®ÅÙ¤È¤Ï
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Ï¥ê¥¢¡¼¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤¿UltraContact UX7¤«¤é»î¾è³«»Ï¡£ºÇ½é¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÅ½ÍÀ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ê¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Îô²½¤·¤ÆÌÜ¤¬ÁÆ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ç¤âÉÔ²÷¤Ê¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¸þ¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÀÅ½ÍÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿³«È¯¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÍ¤¾å¤²´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¸À¤¨¤Ð¡Ä¡×¤ÊÎÎ°è¤Ç¼ã´³¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤·¤¿³Ñ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ÅÈ¢¤Î¶ù¤ò¤Ä¤Ä¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÂç¤¤ÊÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¥Ï¥ê¥¢¡¼¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï65Ù¨Ê¿¡Ê¤Ø¤ó¤Ú¤¤¡Ë¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ç¥µ¥¤¥É¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤ËÂÐ¤¹¤ë±þÅú¤ÏÄø¤è¤¯¥ê¥Ë¥¢¤Ç¡¢SUV¤È¤¤¤¦¼Ö·Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¼ç´ã¤Ê¤é¤ÐÏÃ¤¬ÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹â¤Î¹â¤¤SUV¤Ê¤é¤Ð¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤À¤È¤«¤¨¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹äÀ´¶¤È±þÅúÀ¤ÏÄø¤è¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ê¤é¾è¤ê¼ê¤ÎÈèÏ«´¶¤â¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÀÇ½¤¬¹â¤¤¥¿¥¤¥ä¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤â°Â¿´¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ ¡ÖSportContact 7¡×¤Î°ÂÄê´¶¤òÂÎ´¶¡ª
¡¡¼¡¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È°ìÈÌÆ»¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¢¤ëSportContact 7¤Ë»î¾è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÀè¤Û¤É¤ÎUltraContact UX7¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤ä¤ä¹Å¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢³¹¾è¤ê¤âÉÔ²÷´¶¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÆ±¾è¼Ô¤«¤é¤âÉÔËþ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÀÇ½¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥¿¥¤¥ä¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È»î¾è¡£º£²ó¤Î»î¾è¼Ö¤Ï¥´¥ë¥ÕR¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¼Ö¤ÎÀÇ½¤Ï¤Ì¤«¤ê¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡»î¾è»þ¤Ï±«¾å¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ï©ÌÌ¤Ï¤Ì¤ì¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤È´¥¤¤¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÅâÆÍ¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ä¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿®¤¸¤Æ¹¶¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥Ã¥×¤ÏÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â´«¤á¤é¤ì¤ë³Î¤«¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¹¾è¤ê¤«¤é¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡³¹¾è¤ê¤Ç¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥¹Æâ¤Î±ïÀÐ¤Ë¾è¤ë¤È¹äÀ¤Ï¤ä¤ä¹Å¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¥¿¥¤¥ä¹äÀ¤¬½À¤é¤«¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤¬¹â¤Þ¤ê°·¤¤¤ä¤¹¤¤´¶¿¨¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¼Ö½Å¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¹äÀ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£²ó»î¾è¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¡ÊSportContact 7¡Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥Éµ»½Ñ¤ò¤è¤ê¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÑËàÌ×À¤ËÍ¥¤ì¤Ê¤¬¤é½À¤é¤«¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹äÀ¤Î¹Å¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½À¤é¤«¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô»þ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¹¾è¤ê¤Ç¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÀÇ½¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤¦Éû»ºÊª¤âÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÀÇ½¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÇ½¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ëµá¤á¤ëÀÇ½¤Ï°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ä¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó»î¾è¤·¤¿2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°Û¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¥¿¥¤¥ä¡×¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£