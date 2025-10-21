¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ä¸«±þ¤¨¤¢¤ë·æºî¤¬¤º¤é¤ê¡ª¡Ú10·î¤ÎÄ¶¸·Áª±Ç²è5Áª¡Û
À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤Î¥«¥ó¥Ì¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤òÀ©¤·¤¿Í£°ì¤Î´ÆÆÄ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¼ç±éºî¡£
¸µ³×Ì¿²È¤Î¥Ü¥Ö¡Ê¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ë¤ÎÌ¼¤¬¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¤è¤êÍ¶²ý¤µ¤ì¡¢Èà¤¬Ì¼¤òµß½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ëÊª¸ì¡£Í¶²ýÈÈ¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÇÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î·³¿Í¥í¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¡Ê¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¡Ë¡£
Ì¼¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ê¤Î¤Ë¤É¤³¤«¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê¥Ü¥Ö¤È¡¢»Ä¹ó¤µ¤È¤ª¤«¤·¤µ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¤Î¤Û¤«¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤Î¥¥ã¥é¤¬Ç»¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª 162Ê¬¤ÈÄ¹¼Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤·¤¿¡ª ¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÂç·æºî¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó
¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò¾¾Â¼ËÌÅÍ¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾®³ØÀ¸¡õÃæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î3¾Ï¤«¤é¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¡õÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Å¾¹»¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤ÈÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¡£2¿Í¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¤¢¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤ÎÆü¤¬Íè¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£
¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿Ä¤òÊø¤µ¤º¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤ò¹¤²¤ÆÊª¸ì¤òÃåÃÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¶»¤ò¥®¥å¥Ã¤È¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¡£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ÎÍÞÀ©¤ÎÍø¤¤¤¿¼Çµï¡¢¿¹¼·ºÚ¤ÎÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§±ü»³Í³Ç·
1989Ç¯¤ÎÉ×ÉØ·ö²Þ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Î·æºî¡Ø¥í¡¼¥º²È¤ÎÀïÁè¡Ù¤ò¡¢¸½Âå¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥á¥¤¥¯±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥º²È¡Á³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÉ×ÉØ¡Á¡Ù¡£¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¤È¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤Î¶¦±éºî¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ê¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤È·úÃÛ²È¤Î¥Æ¥ª¡Ê¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¡Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤Ø¤ª°ú¤Ã±Û¤·¡£¿Íµ¤·úÃÛ²È¤Î¥Æ¥ª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¢¤ëÂç¼ºÇÔ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¤¥Ó¡¼¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÏÂç¿Íµ¤¡£¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬¡Ä¡Ä¡£
100¡óÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë´°àúÉ×ÉØ¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«²æËý¤·¤¿¤ê¡¢µö¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙÅÜ¤ê¤¬Ê¨ÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î2¿Í¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤¬ÂçË½Áö¡ª ÉáÊ×Åª¤ÊÉ×ÉØÌäÂê¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤ÇÉÁ¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§¥¸¥§¥¤¡¦¥í¡¼¥Á
À¾Èø½á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤òËÌÂ¼¾¢³¤¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¡£¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤Ë°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î3Æü´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¯¥ä¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢È¾¥°¥ì½¸ÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¡¢¸ÍÀÒ¤ÎÇäÇã¤ÇÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥Þ¥â¥ë¡ÊÎÓÍµÂÀ¡Ë¤òÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈ¾¥°¥ì½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥¹¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ç¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¿·ü¤±¤ÎÆü¡¹¤¬À¸¡¹¤·¤¯¶»¤Ë¶Á¤¯¡£ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ÏÆÌò¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´°÷¹¥±é¡£ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢°½Ìî¹ä¤Î°ÂÄê´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿ÎÓÍµÂÀ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¸«¤Ç¤¹¡ª
´ÆÆÄ¡§±ÊÅÄ¶×
½÷À½é¤Î¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤ÎºîÉÊ¡£ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏµÈ±Ê¾®É´¹ç¡£Èà½÷¤Î¼ã¤¤º¢¤ò¤Î¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1975Ç¯¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¡ÊµÈ±Ê¾®É´¹ç¡¿¤Î¤ó¡Ë¤¿¤Á¤ÎÅÐ»³¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Å·¸õ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÄü¤á¤ºÅÐÄº¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤À¤±¤¬±ÑÍº»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èà½÷¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»³¤òÄü¤á¤º¡¢ÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤¬¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¿É×¡Êº´Æ£¹À»Ô¡¿¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡Ë¡¢ÍÌ¾ÅÐ»³²È¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÄ¹ÃË¡Ê¼ãÍÕÎµÌé¡Ë¤Ê¤É¡¢¸ø»ä¶¦¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¯¤¤¿´¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤¿ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¡¢¤«¤Ä²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¸¤ÍÍ¤¬¤È¤Æ¤â¿´¤ËÀ÷¤ß¤ëÎÉºî¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§ºåËÜ½ç¼£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢NetflixºîÉÊ¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡Ù¡Ê2025Ç¯10·î10Æü°ìÉô·à¾ì¤Ç¸ø³«¡¿10·î24ÆüÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ê2025Ç¯10·î25Æü°ìÉô·à¾ì¤Ç¸ø³«¡¿11·î7ÆüÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¸ø³«¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÎÏºî¤Ê¤Î¤ÇÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
(Ê¸:ºØÆ£ ¹á¡Ê±Ç²è¥¬¥¤¥É¡Ë)
