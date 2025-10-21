Î¹¤Î¥×¥í¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆËÜµ¤¤Ç¿ä¤·¤¿¤¤¡Ö½©¤ÎÌ¾½ê¡×¤ò3¥«½êÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î½©¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥×¥é¥ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¥×¥íÌÜÀþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢All About¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÎ¹¡×¥¬¥¤¥É¤Î¥·¥«¥Þ¥¢¥­¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

½©É÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤µ¨Àá¡¢Î¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤¬¸«¤¨¤ë¡Ö½©¤ÎÌ¾½ê¡×¤Ø½Ð¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤È¡¢¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç³Ú¤·¤à¤ª¤Ç¤«¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢All About¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÎ¹¡×¥¬¥¤¥É¤Î¥·¥«¥Þ¥¢¥­¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ö³êÁöÏ©¤½¤Ð¤ÎÌ¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×ÀéÎ¤ÀîÅÚ¼ê¡Ê°ËÃ°¶õ¹Á¡Ë

Âçºå¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ê°ËÃ°¶õ¹Á¡Ë¤Î³êÁöÏ©¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÌ¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢ÆüÃæ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÁð¤¬½©¤é¤·¤¯¿§¤Å¤­»Ï¤á¤Þ¤¹¡£

²Æ¤è¤ê¤â¶õµ¤¤¬À¡¤ß¡¢Åß¤Î¤è¤¦¤Ë´¨¤¯¤Ê¤¤»£±Æ¸þ¤±¤Îµ¨Àá¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢1Ç¯¤ÇºÇ¤âË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£

2025Ç¯8·î¡¢¶õ¹Á¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢°ÊÁ°¤ÏÅÚ¤À¤Ã¤¿ÄÌÏ©¤¬¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ±ûÉÕ¶á¤ÎÅÚ¼ê¤â³¬ÃÊ¾õ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤ÆºÂ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤¿¤À¡¢Àî¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤ëÄÌÏ©¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£

¤Þ¤¿Æ±»þ´ü¤Ë¡¢ÅÚ¼ê¶á¤¯¤Ë¡ÖË­Ãæ¤Ä¤Ð¤µ¸ø±àma-zika¡×¤¬°ìÉô³«±à¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÚ¼ê¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤°ìÊý¡¢²°º¬ÉÕ¤­¤ÎÅ¸Ë¾¥Æ¥é¥¹¡¢¥È¥¤¥ì¡¢Ãó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Û¤«Ã¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤»ÜÀß¤¬¤Ç¤­¡¢ÅÚ¼ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£

¡Öµ¨Àá¤´¤È¤ËÈþ¤·¤¤²Ö¡¹¤¬¡ª¡×¤µ¤Ì¤­¶õ¹Á¸ø±à¡Ê¹â¾¾¶õ¹Á¡Ë

¹â¾¾¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ò¶´¤ó¤Ç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤µ¤Ì¤­¶õ¹Á¸ø±à¡×¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ÎÈþ¤·¤¤²Ö¡¹¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£

½Õ¤ÏºÚ¤Î²Ö¤ä¥Ý¥Ô¡¼¡¢²Æ¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¥³¥¹¥â¥¹¤¬ºé¤­¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤äÇò¤Ê¤É¤Î¿§¤Î²Ö¤¬ºé¤­¡¢¤½¤Î¸å¤í¤òÈô¹Ôµ¡¤¬Î¥ÃåÎ¦¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¥³¥¹¥â¥¹¤ÈÈô¹Ôµ¡¤ò°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤­¤ë¶õ¹Á¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ò»£¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é±óÀ¬¤¹¤ë¿Í¤â¡£¥³¥¹¥â¥¹¤Î»þ´ü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¾®Çþ¿§¤Î¥¹¥¹¥­¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¸ø±àÆâ¤Ë¡¢Àï¸åÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¹ñ»ºÎ¹µÒµ¡¡ÖYS-11¡×¡Ê¸µ¥¨¥¢¡¼¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ë¤âÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶õ¹Á¤ª¤è¤Ó¤³¤Î¸ø±à¤Î¼þÊÕ¤Ë¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ÎÅ¹¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¸µÌ¾Êª¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¡ÖÉÙ»Î»³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¤¡×±©ÅÄ¶õ¹ÁÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥­

ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÈ¯Ãå¿ô¤¬Â¿¤¤Åìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ê±©ÅÄ¶õ¹Á¡Ë¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌµÎÁ¤ÎÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥­¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆÃ¤Ë¡¢¹ñÆâÀþ¤ÎÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤¢¤ëÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥­¤ÏÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤­¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£

¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤ÀÀ²¤ì¤¿Æü¤Ç¡¢11·î¤«¤é1·î¤´¤í¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£ÆÃ¤ËÍ¼Êý¡¢ÉÙ»Î»³¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤ËÁø¶ø¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤â¤·ÅÔ¿´¤Ë¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤ÎÍ¼ÍÛ¤Ï¤­¤ì¤¤¤½¤¦¤À¡×¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Ð¡¢Å·µ¤Í½Êó¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ØÁö¤ê¤Þ¤¹¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¶á¤¯¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤è¤¤¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡£

¤â¤Á¤í¤óÈô¹Ôµ¡¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÁø¶ø¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤â¥é¥Ã¥­¡¼¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¥·¥«¥Þ ¥¢¥­¡Ê Èô¹Ôµ¡¤ÎÎ¹¥¬¥¤¥É¡Ë)