¡¡¥Ù¥ó¥¥åー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·¿¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤â4K¤ÎÂç²èÌÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ØTK705STi¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØTK705i¡Ù¤ò10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¾®¶õ´Ö¤Ç¤â¡¢4KÂçÈþ²èÌÌ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢Ã»µ÷Î¥¤«¤é¤Ç¤â±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÀººÙ±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¢£1.8m¤«¤é100¥¤¥ó¥Á¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë
¡¡¡ØTK705STi¡Ù¤ÏÌó1.8m¤Îµ÷Î¥¤Ç100¥¤¥ó¥Á¤Î±ÇÁü¤òÅê¼Ì¤Ç¤¤ëÃ»¾ÇÅÀ¥â¥Ç¥ë¡£ÄÌ¾ï¾ÇÅÀ¤Î¡ØTK705i¡Ù¤Ç¤ÏÌó2.2m¤«¤éÆ±¥µ¥¤¥º¤ò±Ç¤·½Ð¤»¤ë¡£3,000ANSI¥ëー¥á¥ó¤Î¹âµ±ÅÙ½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¾ÈÌÀ¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤â¿§Á¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤òÊÝ¤Ä¡£4K UHD²òÁüÅÙ¤È600,000:1¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¡¢¤µ¤é¤ËRec.709¥«¥ÐーÎ¨98%¤Î¹¿§°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡BenQÆÈ¼«¤Î¡ÖCinematicColor¡×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢±ÇÁüÀ©ºî¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤ËÃé¼Â¤Ê¿§ºÆ¸½¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖHDR-PRO™¡×µ»½Ñ¤¬¥íー¥«¥ë¡¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µー¤ò¶î»È¤·¤ÆÌÀ°Å¤Î¿¼¤ß¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Î©ÂÎ´¶¤¢¤ë±ÇÁü¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ°¤Êä´°µ»½Ñ¡ÖMEMC¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ê¤ÉÆ°¤¤ÎÂ®¤¤¥·ー¥ó¤â³ê¤é¤«¤ËºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÀßÃÖ¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯8¤Ä¤Î¼«Æ°Ä´À°µ¡Ç½
¡¡¡ØTK705STi¡Ù¤Ï¡¢¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¢¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ¡¢¼«Æ°¥·¥Í¥Þ¥âー¥É¤Ê¤É6¼ïÎà¤Î¼«Æ°µ¡Ç½¤È¡¢±ÇÁü°ÌÃÖÄ´À°¡¦¥ºー¥àÁàºî¤ò´Þ¤à2¤Ä¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç±ÇÁü¤¬ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å·Äß¤êÀßÃÖ¤äµÕÃÖ¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Ä´À°¼°¥Õ¥Ã¥È¤äÊÌÇä¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Google TV OS¤òÆâÂ¢¤·¡¢Netflix¡¦YouTube¡¦Disney+¤Ê¤É15,000°Ê¾å¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¡£Google¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë²»À¼¸¡º÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÄãÃÙ±ä¡Ê4K/60Hz¡Ë¤ÈHDR¥²ー¥à¥âー¥É¤òÈ÷¤¨¡¢RPG¤äFPS¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±ÇÁü¤òºÇÅ¬²½¡£±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥²ー¥à¤Î¤¤¤º¤ì¤â¹âÉÊ¼Á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó»ÅÍÍ¤À¡£
