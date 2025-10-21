¡Èµë¿å¤Î¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¡É¤ò²ò·è¡¡¥Ë¥È¥ê²Ã¼¾´ï¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï2WAY¤Ç¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×30ËüÂæ¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¿Íµ¤²Ã¼¾´ï¥·¥êー¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Ø¥¿¥ó¥¯±¿¤Ù¤ë¤é¤¯µë¿å¥¢¥í¥Þ²Ã¼¾´ï¡ÊHM04¡Ë¡Ù¤òÁ´¹ñ¤Î¥Ë¥È¥êÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£¾å¤«¤éÄ¾ÀÜÃí¤²¤ë¡È¤é¤¯µë¿å¹½Â¤¡É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¥¿¥ó¥¯¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æµë¿å¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¤è¤ê½ÀÆð¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤²Ã¼¾ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤º¤Ë¡ÈÃí¤°¡É¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡È±¿¤Ö¡É¨¡¨¡2ÄÌ¤ê¤Îµë¿åÊýË¡
¡¡¡Ø¥¿¥ó¥¯±¿¤Ù¤ë¤é¤¯µë¿å¥¢¥í¥Þ²Ã¼¾´ï¡Ù¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¾å¤«¤é¿å¤òÃí¤²¤ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¤Î¥¿¥ó¥¯¤òÃåÃ¦¤·¤Æ¥·¥ó¥¯¤äÀöÌÌÂæ¤ÇÄ¾ÀÜµë¿å¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ2ÄÌ¤ê¤ÎÊýË¡¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡Èµë¿å¤¬ÌÌÅÝ¡É¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥ó¥¯¤Ë¤Ï¹³¶Ý¼ù»éÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¡£±ÒÀ¸ÌÌ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¯»È¤¨¤ëÀß·×¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¤Ë¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤òÄ¾ÀÜÆþ¤ì¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢²Ã¼¾¤ÈÆ±»þ¤Ë¹¥¤ß¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
◼︎Ä«¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ã¼¾¡¢ºÇÂç12»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³±¿Å¾
¡¡Å´¶ÚÍÎ¼¼6¾ö¡ÊÌÚÂ¤3¾ö¡Ë¤ÎÉô²°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢HIGH¥âー¥É¤ÇÌó12»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¡£3ÃÊ³¬¤Î²Ã¼¾ÎÌ¡ÊHIGH¡¿MIDDLE¡¿LOW¡Ë¤È¡¢2¡¦4¡¦8»þ´Ö¤ÎÀÚ¥¿¥¤¥Þー¤òÈ÷¤¨¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡£LED¥é¥¤¥È¤Ï¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¿²¼¼¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£
¡¡»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¿¥ó¥¯±¿¤Ù¤ë¤é¤¯µë¿å¥¢¥í¥Þ²Ã¼¾´ï¡Ù¤Ï2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£½¾Íèµ¡¤«¤é¤Î¿Ê²½ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÁàºîÀ¡¦À¶·éÀ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎Áª¤Ù¤ë3¿§¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×
¡¡ËÜÂÎ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Àー¥¯¥°¥ìー¡¢¥â¥«¤Î3¿§Å¸³«¡£Ä¾·ÂÌó19cm¡¦¹â¤µÌó26cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê±ßÅû¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ä¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¤âÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¡£¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤ÏÌó2.5L¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó1.2kg¤È·ÚÎÌÀß·×¡£²Á³Ê¤Ï3,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¼êº¢¤Ç¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¼¾ÅÙÀßÄêµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡Ø¥¿¥ó¥¯¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë³Úµë¿å¼¾ÅÙÀßÄê²Ã¼¾´ï¡ÊHM05¡Ë¡Ù¡ÊÀÇ¹þ5,990±ß¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§¥¿¥ó¥¯¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë³Úµë¿å¥¢¥í¥Þ²Ã¼¾´ï¡ÊHM04¡Ë¡¦²Á³Ê¡§3,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Àー¥¯¥°¥ìー¡¿¥â¥«¡¦Äê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§18W¡¦¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§Ìó2.5L¡¦²Ã¼¾ÎÌ¡§L¡§80mL/h¡¢M¡§120mL/h¡¢H¡§200mL/h¡¦Ï¢Â³²Ã¼¾»þ´Ö¡§L¡§Ìó31»þ´Ö¡¿M¡§Ìó20»þ´Ö¡¿H¡§Ìó12»þ´Ö¡¦Å¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ¡§ÌÚÂ¤3¾ö¡¢ÍÎ¼¼6¾ö¡¦À£Ë¡¡¦½ÅÎÌ¡§Éý191¡ß±ü¹Ô191¡ß¹â¤µ262mm¡¢Ìó1.2kg¡¦µ¡Ç½¡§3ÃÊ³¬²Ã¼¾¥âー¥É¡¿2¡¦4¡¦8»þ´ÖÀÚ¥¿¥¤¥Þー¡¿LED¥é¥¤¥È¡¿¥¢¥í¥ÞÂÐ±þ¡¿¹³¶Ý¥¿¥ó¥¯¡¦ÅÅ¸»¥³ー¥ÉÄ¹¡§Ìó1.5m¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡§AC¥¢¥À¥×¥¿ー
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë