¡¡¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ï¥Ë¥«¥àÈ¿¼Í¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ê¥Õ¥ì¥¯¥È¥¹¥Èー¥Ö¡ØRIFLECA¡Ê¥ê¥Õ¥ì¥«¡Ë¡Ù¤ò10·î20Æü¤è¤ê¥ä¥Þ¥À¥¦¥§¥Ö¥³¥à¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿ÅÅÎÏ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ç¡¢½©Åß¥·ー¥º¥ó¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ØRIFLECA¡Ù¡Ô¾ÜºÙ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó°ìÍ÷¡Õ¡Ë
¢£ÆÃ¼ì¹½Â¤¤Î¥Ï¥Ë¥«¥àÈ¿¼ÍÈÄ¤ÇÁ°Êý¤ËÇ®¤ò½¸Ãæ
¡¡¡ØRIFLECA¡Ù¤Ï¡¢¥¬ー¥É±ü¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ë¥«¥à¾õ¤ÎÈ¿¼ÍÈÄ¤¬Ç®¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÁ°Êý¤ØÊü½Ð¤¹¤ëÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¡£¤Þ¤ë¤ÇÆÌ¥ì¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤ËÇ®Àþ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¹½Â¤¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÃÈ¤«¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Òー¥¿ー½ÐÎÏ¤Ï200W¡¿400W¡¿600W¤Î3ÃÊ³¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÂÐ±þ¡£¼«Æ°¼ó¿¶¤ê¡Êº¸±¦Ìó60¡ë¡Ë¤È¼êÆ°¼ó¿¶¤ê¡Ê¾å²¼Ìó15¡ë¡Ë¤òÈ÷¤¨¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤ò¥à¥é¤Ê¤¯ÃÈ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£°ÂÁ´¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÎ¾Î©¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¼è¤Ã¼ê¤òÈ÷¤¨¡¢2.6kg¤È·ÚÎÌ¤ÊËÜÂÎ¤ÏÉô²°´Ö¤Î°ÜÆ°¤âÍÆ°×¤À¡£Áàºî¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ê¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë²¹ÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¾ÅÝ»þ¤Ë¤Ï¼«Æ°¤ÇÅÅ¸»¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë°ÂÁ´¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÅëºÜ¤·¡¢²¹ÅÙ¥Ò¥åー¥º¤ä¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿½Å¤Î°ÂÁ´Àß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÇ¼»þ¤Ë¤ÏÉÕÂ°¤ÎÀìÍÑÂÞ¤¬¥Û¥³¥ê¤ÎÉÕÃå¤òËÉ¤®¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÊÝ´É¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ØRIFLECA¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤Ç¡¢Éý27cm¡¦¹â¤µ42cm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¹¥¯²¼¤äÃ¦°á½ê¤Ê¤É¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ12,800±ß¡ÊÀÇ¹þ14,080±ß¡Ë¤Ç¡¢1Ç¯ÊÝ¾ÚÉÕ¤¡£ÈÎÇä¤Ï¥ä¥Þ¥À¥¦¥§¥Ö¥³¥à¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ÜºÙ¤ä¹ØÆþ¤Ï¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
◼︎À½ÉÊ»ÅÍÍ¡¦ÉÊÌ¾ ¡§¥ê¥Õ¥ì¥¯¥È¥¹¥Èー¥Ö¡ÖRIFLECA¡Ê¥ê¥Õ¥ì¥«¡Ë¡×¡¦·¿ÈÖ ¡§QSY550 LG¡¦¿§ ¡§¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡¦¥µ¥¤¥º ¡§W270¡ßD270¡ßH423mm¡¦ËÜÂÎ½ÅÎÌ ¡§Ìó2.6k£ç¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ ¡§600W/400W/200W¡¦±¿Å¾¥âー¥É ¡§3ÃÊ³¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¦¼ó¿¶¤ê ¡§º¸±¦Ìó60¡ë¡Ê¼«Æ°¡Ë¡¢¾å²¼Ìó15¡ë¡Ê¼êÆ°¡Ë¡¦°ÂÁ´ÁõÃÖ ¡§²¹ÅÙ¥Ò¥åー¥º¡¢¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¡¢Å¾ÅÝ»þ¼«Æ°¥ª¥Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦¥³ー¥É ¡§Ìó1.7m¡¦ÊÝ¾Ú´ü´Ö ¡§1Ç¯¡¦ÉÕÂ°ÉÊ ¡§¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Û¥³¥ê¤ÎÉÕÃå¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¼ýÇ¼ÂÞÉÕ¡¦²Á³Ê¡§12,800±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/ 14,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë