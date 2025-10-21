µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¡»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¡ÅÜ¤ë¤È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50)¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÀ¥¤Ï2010Ç¯12·î¤Ë10ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£13Ç¯¤ËÄ¹½÷¡£16Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÀ¥¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡»þÂå¤Ë¤µ¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡¢·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö´¶³Ð¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»Ò¶¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£°ìÂÐ°ì¤Î¿Í´Ö¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1²óÌÜ¡¢2²óÌÜ¤Ï²æËý¤·¤Æ¡¢3²óÌÜ¤Ï¥¬¥Ä¥ó¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¡Ö¥¬¥Ä¥ó?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬AD¤µ¤óÈô¤Ó¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£