¡ÖÅß¤Î¥¥Ã¥¹¤Ï¡Á¢ö¡×¤ª¤Ê¤¸¤ßCM¥¬¥Ã¥¡¼¸åÇ¤¤Ï¡Ä¡¡¡ÖÀµ²ò¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ÎË½ÎÏ¡×24ºÐ½÷Í¥¤¬ÂçÈ¿¶Á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¼£¤Ï21Æü¡¢Åß´ü¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥á¥ë¥Æ¥£¡¼¥¥Ã¥¹¡×¤Î¿·CM¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï2011Ç¯¤«¤é¿·³À·ë°á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¡£¡ÖÅß¤Î¥¥Ã¥¹¤Ï¡Á¢ö¡×¤È¿·³À¤¬²Î¤¦¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬Ä¹Ç¯¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¿·CM¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òµ¯ÍÑ¡£½÷Í¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê24¡Ë¤¬Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²Î¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂçÈ¿¶Á¡£¡Ö¥¬¥Ã¥¡¼¤Î¸åÇ¤¤¬½Ð¸ý²Æ´õ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¡¡Æ©ÌÀ´¶¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¥¬¥Ã¥¡¼¹ßÈÄ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤±¤É½Ð¸ý²Æ´õ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤éµö¤¹¤ï¡×¡Ö½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Àµ²ò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½Ð¸ý²Æ´õ¤µ¤ó¤Î¿·CM¡¢Àã¤È¥Á¥ç¥³¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ÎË½ÎÏ¡×¡Ö½Ð¸ý²Æ´õ¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¸ý¤ÏÃæ¹ñ½Ð¿È¡£2017Ç¯¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎµÜ±×ºä¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢ÍâÇ¯¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSeventeen¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡£19Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥³¥¢¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£