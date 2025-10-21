Ïª¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤¬È¿È¯¡È8·î¤ÎÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Î¶¨µÄÆâÍÆ¤ËÈ¿¤¹¤ë¡É¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µá¤á¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÂ¨»þÄäÀï¤á¤°¤ê
¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï21Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µá¤á¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÂ¨»þÄäÀï¤ò¤á¤°¤ê¡¢8·î¤ÎÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Î¶¨µÄÆâÍÆ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï21Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖºÆ¤Ó¸ì¤é¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿Â¨»þÄäÀï¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢Ê¶Áè¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò½üµî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï17Æü¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¸å¡¢¸½ºß¤ÎÀïÀþ¤ÇÂ¨»þÄäÀï¤¹¤ë¤è¤¦Î¾¹ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¡¢Â¨»þÄäÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦º£Ç¯8·î¤ÎÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Î¶¨µÄÆâÍÆ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCNN¤Ï¡¢º£½µÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤È¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤Î²ñÃÌ¤¬ÅöÌÌ¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤Î¸«²ò¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´À°¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç¤ÎÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤âÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£