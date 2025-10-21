¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ö´¥¤«¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¿ÍÀ¸¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¡×¡¡¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤È±·Á¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ø¥¢£²£°£²£µ¡ÙÈ¯É½¡¦É½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ø¥¢£²£°£²£µ¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¡Á8·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÃøÌ¾¿Í¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë³ÆÊ¬Ìî¤«¤éÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
50ÂåÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¹âÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤«¤é¤Ï°ìÈÖ±ó¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Î»ä¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤¦50Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡È½÷¤òÄü¤á¤è¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£Æü¤ÏÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡É¤È¡È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡É¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿³Ú²°¤Ç¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤ÆÈþ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö »Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡È¥ï¥«¥á¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡É¤ÈÊì¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Ãæ¿È¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊì¿Æ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤Ç¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÌÓ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹âÅè¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÈ±¤ÎÌÓ¤ò¡Ë´¥¤«¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¿ÍÀ¸¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ±·Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«È±¤ÎÌÓ¤¬´¥¤¤Ë¤¯¤¤È±¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÊÈ±¤ÎÌÓ¤¬¡ËÄ¹¤¤¤È¡Ê´¥¤«¤¹¤Î¤Ë¡Ë10Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯3Ê¬°ÊÆâ¤Ç´¥¤¯¤è¤¦¤ÊÈ±·Á¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ±·Á¤ò¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢30Âå¤Ï¥«¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤ÎËÜ¶¶ËãÎ¤¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡¢40Âå¤Ï¾®Àâ²È¤ÎÀî¾åÌ¤±Ç»Ò¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¡¢60Âå¤ÏÇÐÍ¥¤ÎèßÅÄµ×»Ò¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¡¢70Âå¤ÏÇÐÍ¥¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£