¡ÖÀ¶Á¿¤Ê¥®¥ã¥ë´¶¡×ÏÉ¸«ÎèÆà¥¢¥Ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤é¿¤Ó¤ëÈþµÓ¡ª¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡ÖºÙ¤¤¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£±Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê·¤²¼¤¬²Ä°¦¤¤¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æµ¡Ç½À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿£Ô£á£ù£ì£ï£ò£Í£á£ä£å¤Î¥¦¥§¥¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¡Ö¡ô¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¡ô½©¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥Ç¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÏÉ¸«¤µ¤ó¥Þ¥Â¤ÇÀ¶Á¿¤Ê¥®¥ã¥ë´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¡¼¤¹¡×¡ÖÏÉ¸«¤µ¤ó¡¢¤°¤¥¡Á¡ª¡×¡ÖºÙ¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£