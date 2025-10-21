AIÆÃµö¡¢Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦¤Î6³ä¡¡±þÍÑ²ÃÂ®¤··ÐºÑ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÏÂè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¤Ç²è´üÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÌö¿Ê¡£¹ñ²È¥Ç¡¼¥¿¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÏAI´ØÏ¢ÆÃµö¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¡¢³«È¯ÎÏ¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AI¤Ï´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é»º¶È±þÍÑ¤Ø¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢À©ÅÙÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Ø¤Î¿»Æ©¤ò°ìÃÊ¤È²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¡¦¶È³¦¤Ëº¬¤ò²¼¤í¤·¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¼Á¤ÎÀ¸»ºÎÏ¡×¡Ê²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼çÆ³¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤òÂ¥¤¹À¸»ºÎÏ¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤ä¡ÖÄÌµÁÀéÌä¡ÊQwen¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¹ñ»ºÂçµ¬ÌÏAI¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤±¤ó°ú¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ø¤ÎAIÅëºÜ¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È»º¶È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¹ÈÏ¤Ê±þÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤¬ÀÚ¤ê³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AI´ØÏ¢¤Î´ë¶È¿ô¤ä»º¶Èµ¬ÌÏ¤â·ÑÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿ÀìÌç¡¦ÆÃ²½·¿¤ÎÍÎÏÃæ¾®´ë¶È¡Ö¾®µð¿Í´ë¶È¡×¤ÏAIÊ¬Ìî¤Ç400¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ËÉÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¤¿»º¶È¤ÎÀ°È÷¤â¿Ê¤ß¡¢´ØÏ¢´ë¶È¿ô¤Ï24Ç¯¤Ë40Ëü¼Ò¤òÆÍÇË¡£Æ±Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿»º¶Èµ¬ÌÏ¤Ï5Ãû8600²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Âè13¼¡5¥«Ç¯µ¬²èËö¤Î20Ç¯Èæ¤ÇÌó2.2ÇÜ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£