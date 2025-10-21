こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した球状星団「NGC 6717」。

いて座の方向、約2万光年先にあります。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した球状星団「NGC 6717」（Credit: ESA/Hubble and NASA, A. Sarajedini）】

球状星団とは、数万〜数百万個の恒星が重力によって互いに結びつき、球状に集まっている天体のこと。天の川銀河では約150個が見つかっています。

NGC 6717があるいて座は、天の川銀河の中心部がある方向です。この方向はガスや塵（ダスト）が濃く、天体を発した光が吸収されやすい環境です。

ESA＝ヨーロッパ宇宙機関によると、天文学者はNGC 6717の特性を明らかにするために、ハッブル宇宙望遠鏡の「掃天観測用高性能カメラ（ACS）」と「広視野カメラ3（WFC3）」を組み合わせた観測を実施したということです。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡のACSとWFC3で取得したデータを使って作成されたもので、ESAから2021年9月6日付で公開されました。

本記事は2021年9月7日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した大マゼラン雲の球状星団「NGC 1786」 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した“いて座”の球状星団「ESO 591-12」きらきら！ ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した“さいだん座”の球状星団「NGC 6397」参考文献・出典ESA/Hubble - A Glittering Globular Cluster