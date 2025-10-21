Ado¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¤ÇKing Gnu¡ÖÇòÆü¡×¥«¥Ð¡¼¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¤âKing Gnu¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡Ado¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¥²¡¼¥à¡×¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡ÛKing Gnu¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿Ado¤ÎÅê¹Æ
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢King Gnu¤Î¡ÖÇòÆü¡×¤È¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤Î2¶Ê¤òÇ®¾§¡£King Gnu¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¤¦¤Þ¤¯²Î¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ê¤é²Î¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È»×¤¤Æþ¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÇòÆü¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¹¥¡¼¤Ê²Î¤¤½Ð¤·¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢B¥á¥í¤Ç¤ÏÄã²»¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤âºÝÎ©¤ÄÆ²¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¥µ¥Ó¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢¹ª¤ß¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡È¥Ï¥â¥ê¡É¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¥á¥í¥Ç¥£¤¬¾å¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»×¤ï¤º¼«Ê¬¤Ç¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¡£²Î¤¤½ª¤¨¤¿Ado¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ï¥â¥ê¤¬¹¶·â¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤Ç¤â¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Ado¤¬¡ÖKing Gnu¤µ¤ó¡¢King Gnu¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈX¤Ç¼Õºá¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶·ã¡×¡Ö¼ª¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖAdo¤Á¤ã¤ó¤ÎÇòÆü¤¬Ä°¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢King Gnu¥Õ¥¡¥ó¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡ÖºÇ°¤ÇºÇ¹â¤Ë²»Äø¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢King Gnu¤Î³Ú¶Ê¡ÖSO BAD¡×¤Î²Î»ì¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ado¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê°ìÌÌ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½Ð±é¤Ï¡¢Ado¤¬¡È¿ä¤·¡É¤È¸ø¸À¤¹¤ëME:I¤ÎAYANE¤¬¡¢Æ±´ë²è¤ÇAdo¤Î³Ú¶Ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
