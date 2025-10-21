ロックシンガー・中島卓偉（47）が21日、22日発売のニューアルバム「Retake The Best〜TAKUI SONGS ONLY」の発売記念イベントを東京都墨田区のタワーレコード錦糸町パルコ店で行った。

イベントには平日ながら大勢のファンが集結し「集まりすぎだろ！」と卓偉。アコースティックギターを手に、ファンの高い人気を誇る「Calling You」や、ハロプロのアイドルグループ「つばきファクトリー」に提供した「今夜だけ浮かれたかった」など5曲を披露した。

卓偉は19日に47歳の誕生日を迎えたばかり。そして21日は、21歳だった99年にデビューした記念日だ。この日で26周年。「今日が27年目のスタート。デビューの日にこれだけ集まってくれて、これを幸せと言わずなんと言おう！」と感謝した。

今回のアルバムは、「TAKUI」の表記で活動していた99〜05年当時の楽曲から13曲をチョイス（レコード盤は16曲）。新たに録音（リテイク）をし直したセルフカバーアルバムで「みんなと一緒にライブで作り上げて、成長させてきた曲を収めています」と卓偉。

収録曲の「CHANGE MY WORLD」はミュージックビデオも制作され、「ピアス」「Calling You」「STAY TOGETHER」が先行配信されている。

「目指すは30周年。自分を強く、強く信じてこの先も歌い続けていきます」と卓偉。11月からは全国14カ所を回るバンドツアー「TAKUI NAKAJIMA REVIVAL ＆ MAXIMUM ROCK’N’ROLL TOUR 2025〜2026」も控えている。

卓偉は福岡県出身で、94年に中学卒業と同時に上京。99年に「TAKUI」としてデビューし、熱いロック魂で比類なき歌声で長くファンの人気を集めている。