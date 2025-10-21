俳優の石田ゆり子さん（56）、松田洋治さん（58）とスタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが20日、『もののけ姫』4Kデジタルリマスター IMAXプレミア試写会舞台挨拶に登場。アフレコ当時の思い出を語りました。

1997年に公開され、これまで観客動員1500万人、興行収入201.8億円（興行通信社調べ）を記録している、映画『もののけ姫』。今回、スタジオジブリ監修のもと4Kデジタルリマスターとして、IMAXスクリーンで10月24日から期間限定で再上映されます。

■「あの日は途中で…」アフレコ当時の苦労話

『もののけ姫』のアフレコ収録について石田さんは、「本当に私一人、居残り授業みたいな感じで、（アシタカ役の）洋治くんは上手なんで、どんどん終わっていくんですよ。皆さんがサーっと終わっていく中で私は居残り」と当時を振り返りました。

一方、松田さんは「僕も、タタラ場に乗り込んで戦いになった（シーン）。あの日は途中で（宮粼監督に）“今日はもう帰れ”って言われて帰りました」と苦労したことを明かしました。

■「最も難解」宮粼駿に言われたセリフの真意

また、“サン役で苦労したセリフ”を聞かれた石田さんは「私が一番覚えているのは、さっきのその（タタラ場での）戦いからアシタカが倒れますよね。それをサンが助けて、弟犬の上に乗せて一緒に走る（シーン）。あれ確か最初にとったと記憶してるんですけど、あそこが本当に難しくて。なんでもないシーンのようでいて、最も難解でした」と回答。

続けて、「“食べていい？”って言われて“食べちゃだめ！”って言うところとか、“お前死ぬのか？”っていうセリフを“お前パンツはいてないじゃんっていうふうに言え”って（宮粼監督に）言われたんです。最初私は“お前死ぬのか！？”って、“死んじゃだめ”みたいな感じで言ってたような気がするんですけど、それはこの子（サン）にとっては“あんたパンツはいてないけどどうしたの？ あ、そうなの”っていう程度の出来事であると言われて、当時の私にはそれが難解すぎて、毎日泣きそうな気持ちで。でも、私にとってこんな夢みたいなことはなかったので、夢の中なんだけど、地獄みたいな。そういう不思議な恍惚（こうこつ）感がありました」と、宮粼駿監督との思い出を明かしました。