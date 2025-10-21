10月21日放送の「踊る！さんま御殿!!」にて「メジャー名字 vs超レア名字 全国びっくり大家族祭」を放送。「メジャー名字さんvsレア名字さん」と「大家族有名人SP」のそれぞれのブロックでさまざまな爆笑エピソードが飛び出した。

「メジャー名字さんvsレア名字さん」では、七五三掛龍也（Travis Japan）が、予約をする際に、名字の説明が煩雑なため、「田中」や「佐藤」などの名前で予約をするものの、どういう名前で予約をしたのか忘れてしまい、場を混乱させてしまうと告白。「鈴木がそんなに気に入っていなかった」という鈴木福は、「寿数喜」で“すずき”と読む名字に、「僕にピッタリ」「『寿』に『喜』に『福』」と説明すると、「ほんまや！」とさんまやゲストたちから拍手が起こる。

「大家族有名人SP」では、ゲストたちが、「貧乏だったからネギご飯ばっかりで、今はネギを見るだけでも嫌」（梅沢富美男）、「季節外れのソーメンを食べ過ぎて嫌いになった」（NON STYLE・石田明）、「唐揚げの取り合いで味噌汁が飛ぶほど大ケンカ」（Travis Japan・吉澤閑也）など、食にまつわる苦労で盛り上がる中、KEIKO（ME:I）は「フグの刺身で今でも大ケンカする」と語り、ゲストたちが「共感しにくい」とドン引き。また、KEIKOには6人の男兄弟がいるため、兄弟たちから「彼氏できた？」と言われることにうんざりしていると告白。ほかのゲストから、アイドルになったことについて兄弟たちがどういう反応なのかを聞かれると、「もうムヒムヒですよ」と独特の表現をし全員大爆笑。最初は反対していた兄たちも、いざKEIKOがアイドルになると「みんなにひけらかしまくっている」と言うと、石田から「『喜んでる』の表現が『ムヒムヒ』（笑）」とツッコまれていた。