去年、関東で相次いだ一連の強盗事件のうち、去年9月、さいたま市西区で起きた強盗致傷事件において、実行役として起訴された男ら3人の裁判で、1人に懲役8年、2人に懲役6年の実刑判決が言い渡されました。

起訴状などによりますと、矢作雄馬被告（35）、飯野夢真被告（21）、渡辺陸被告（25）は去年9月、仲間と共謀の上、さいたま市西区の民家に侵入し、この家に住む親子に対し、粘着テープで口をふさいだり手を縛ったりしてケガをさせた上、現金などを奪い取った罪などに問われています。

21日の裁判でさいたま地裁は、「綿密ではないが相応に準備して行われた計画的な犯行であり、犯罪組織の関与もうかがえる」「高齢の被害者に対し、強い恐怖・精神的苦痛を与えた」などと指摘。

その上で、さいたま地裁は「指示を受ける立場とはいえ、いずれも侵入強盗の仕事に安易に加わる決断をしたことには厳しい非難を向けることができる」として、矢作被告に懲役8年、飯野被告、渡辺被告にそれぞれ懲役6年の実刑判決を言い渡しました。