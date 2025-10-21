橋本梨菜

写真拡大

　“なにわのブラックダイヤモンド”こと、グラビアアイドルの橋本梨菜(32)が21日までに自身のインスタグラムを更新。イベントで見せたツインテールのヘアスタイルを公開した。

【写真】ファン大喜び「待ち受けにしたらいいことありそう」

　「昨日のSPイベントでは珍しくツインテールとかしてみたらめっちゃ好評だった　わーい」とつづり、普段のストレートロングから一転、ボリュームのある華やかなヘアスタイルを投稿した。

　続けて「ピンクが好きって話をしたら　すぐにサイリウムをピンクにしてくれてたみんながとっても可愛かったです　ありがとっ」とファンに感謝。「さて5月から始まったsherbetの10周年ツアーがついに今週末25日にファイナルをむかえます　一生懸命がんばります　気合いたっぷり　黄色でいっぱいの景色をみれるのを楽しみにしています笑　10年分の想いを込めてステージに立ちます　みんなで楽しもうね」と呼びかけた。

　また、「後半の写真はこの前のお祭りに出た時のものだよ　屋台も楽しんだよっ」と記し、祭り屋台のフライドポテトやスイーツを楽しむ姿も添えた。

　この投稿に「えぐぅ!かわいくてえぐぅ!」「待ち受けにしたらいいことありそうな可愛さ」「ツインテール　めちゃ可愛いやーん!」「セクシーというよりもまるで美少女」「雰囲気変わる」「超別人みたいでも超可愛い」といったコメントが寄せられている。

（よろず～ニュース編集部）