日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「ハロウィン9ピースバーレル」を10月29日から3日間限定で発売します。

【画像】「こんなに入ってて500円お得！？」 これが「ハロウィン9ピースバーレル」です！

10月22日から「事前予約」開始

同商品は、「オリジナルチキン」が9ピース入ったバーレルです。価格は2290円（以下税込み）で、各単品価格を合算した「積上げ価格」より500円お得になっています。

同商品を購入すると「ポテト（S）」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー（S）」2個を各390円でいくつでも購入できます。

同社は「今年のハロウィンパーティーは、『ハロウィン9ピースバーレル』で、部位ごとの味わいと食感の違いを存分にお楽しみください」とアピールしています。

販売期間は10月31日まで。全国の店舗（一部を除く）で販売されます。10月22日から同月28日まで「KFCネットオーダー」限定で事前予約ができます。