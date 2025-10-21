ウクライナ出身の人気歌手が来日し、都内の小学校で平和について考える特別授業を行いました。

都内の小学校で歌を披露するウクライナ出身の人気歌手ジェリー・ヘイルさん。SNSのフォロワー数は100万人を超えます。

ジェリーさんは22日から東京で開催される「ウクライナ地雷対策会議」のアンバサダーとして来日。ロシアによる侵攻が続くなか、日本の子どもたちに平和の大切さを伝える特別授業を行いました。

ジェリー・ヘイルさん

「ウクライナの土地から地雷を除去することがなぜ大事なのかを広めることが非常に重要です」

地雷の除去なしには、復興は実現しないといいます。授業を受けた子どもたちは。

平和授業を受けた子ども

「できれば早く戦争が終わってほしいというのが一番ですけど、戦争が終わっても地雷は残されたままかもしれないので、地雷とか全部なくしてほしいです」

「あと80年かけたら地雷が（全部）撤去されるということだったので、そしたら私が大人になったころにウクライナとかに行って、地雷撤去とか手伝えたりするんじゃないかなと思いました」

ジェリーさんは最後に「歴史や文化を通してウクライナのことを学び、ウクライナのことをもっと発信してほしい」と呼びかけました。