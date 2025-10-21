ÊÝÅÄ·½¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÃçÎÉ¤·¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±SHOT¤ò¸ø³«¡Ö¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡×
10·î21Æü¡¢1»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÊÝÅÄ·½¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤ªÂ·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¢öÊÌSHOT¤â¸ø³«
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å·É»Ò¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³ºê¥±¥¤¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢Á´°÷¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡È¥±¥¤¡É¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø¥±¥¤¤Î²ñ¡Ù¤È¾Î¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝÅÄ¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î3¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥ó¥Á¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ ¥¢¥¤¥¹¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÀ¾¾¾²°¤Ç»Ò¶¡Ã£¤Î ¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤â¤ªÂ·¤¤¤ÇGET¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤ä¡¢¹ØÆþÉÊ¤ÎÂÞ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖDAISO¤â¹Ô¤Ã¤Æ ¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä ¡Ø¥³¥ìÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ ¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±Ç¯Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤Ê¤É¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤3¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤â¿Ô¤¤º½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÊÝÅÄ¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¾®ºêÍÛ°ì»á¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºß¤Ï2018Ç¯1·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Â©»Ò¤Î°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÊÝÅÄ·½¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê
¢¨»³ºê¥±¥¤¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡¢Î©¤Äºê