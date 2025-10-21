きょうだいで共演してほしい芸能人ランキング！ 2位「菅田将暉、こっちのけんと、菅生新樹」、1位は？
俳優や芸人、ミュージシャンなど「きょうだい」で活躍する芸能人が多くいます。そこで、All About ニュース編集部は10月2日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「芸能人きょうだい」についてアンケート調査を実施しました。
今回は、「きょうだいで共演してほしい芸能人」ランキングの結果を紹介します。
2位にランクインしたのは、菅田将暉さん、こっちのけんとさん、菅生新樹さんです。菅田さんは俳優・ミュージシャン、こっちのけんとさんはミュージシャン、菅生さんは俳優として活躍しています。
これまで、こっちのけんとさんと菅生さんは、2024年に放送された音楽番組『第24回 わが心の大阪メロディー』（NHK総合）で共演済み。3人での共演は実現していません。
回答者からは、「一緒にいるのを見たことがないから。どんな雰囲気で会話をするのか気になる」（40代女性／大阪府）、「タイプがバラバラだからおもしろそう」（40代女性／石川県）、「3人で歌って欲しいから。兄弟3人の歌も聞いてみたい」（20代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、満島ひかりさん、満島真之介さん、満島みなみさんです。ひかりさんと真之介さんは、現在は俳優として大活躍中。真之介さんはバラエティー番組に出演することもあり、幅広い世代から人気を集めています。2人は、舞台『お気に召すまま』やバラエティー番組などで共演済みです。
妹のみなみさんは、モデルとして雑誌や広告などで活躍。みなみさんはこれまでテレビ番組への出演がないので、共演をしてほしいファンが多いようです。
回答者からは、「バラエティ番組に出演されたら番組を盛り上げてくれそう」（50代女性／埼玉県）、「みなみさんはモデル中心の活動でテレビ出演が少ないから、3人そろった姿が見たいです」（50代男性／広島県）、「共演しているところを見たことがないから」（30代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
