札幌市で「北海道らしさが感じられる」エリアランキング！ 2位「南区」、1位は？【2025年最新】
広大な自然と、海や大地からの豊かな恵みが魅力の北海道。その中心地である札幌市には、北海道庁をはじめ企業のオフィスやデパートが集中しています。大都市の札幌で「北海道らしさ」を感じられるのはどのエリアでしょうか。
All About編集部は2025年9月11日〜12日にかけて、全国10〜60代の男女250人を対象に「札幌市10区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、「All About 北海道ガイド」の大谷修一さんに「札幌市の魅力」について伺いました。
この「豊かな自然」という北海道らしいイメージが、今回の評価に結びついたようです。
回答者からは「温泉やスキー場もあり北海道らしい大自然が広がっているため」（20代女性／大阪府）、「自然が多くて、野生動物の出現も多いから」（30代女性／北海道）、「南区には真駒内や定山渓があり自然が多く北海道らしさが感じられると思うから」（40代男性／北海道）などのコメントが寄せられていました。
札幌時計台や北海道庁旧本庁舎、大通公園といった観光名所が集まっていることに加えて、北海道グルメを楽しめる飲食店が多いことも、今回の評価につながったようです。
回答者からは「北海道ならではのグルメが揃っていそうだから」（20代女性／宮城県）、「大通公園、時計台、円山公園、円山動物園など、北海道らしい有名スポットが多い。また、意外に自然が多い」（30代女性／北海道）、「観光名所のテレビ塔、時計台、冬にはサッポロ雪まつりがあるから」（60代男性／北海道）などのコメントが寄せられていました。
一方、北海道らしい雄大な自然を感じられるのは南区。札幌市では最大の面積を有する区内には定山渓温泉や豊平峡ダム、札幌芸術の森や滝野すずらん丘陵公園など観光資源も豊富。
札幌岳や余市岳など標高1000ｍ級の山々に囲まれ、自然と都市機能、住宅地が調和する街として発展を続けています。
また手稲区には広大なゲレンデがあり、冬には良質の雪を求めて全国からスキーヤーが集まります。
【大谷 修一プロフィール】
北海道在住の風水師。得意とするのが風水と旅行を掛け合わせた「風水トラベル」。雑誌やテレビ番組、本の執筆のため、北は利尻・礼文の島々から南は道南・松前まで北海道内の津々浦々を巡り、風水エネルギーたっぷりのパワースポットやその土地土地の名湯名泉、美味しい食べ物を取材・発信している。
＜調査概要＞
調査期間：2025年9月19日〜20日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の男女250人（10代：4人、20代：48人、30代：84人、40代：65人、50代：35人、60代：14人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:大谷 修一)
