コスプレイヤーやタレントなどとして活動する阿波みなみさんは10月20日、自身のInstagramを更新。チートデイ？ の姿を公開しました。（サムネイル画像出典：阿波みなみさん公式Instagramより）

写真拡大

コスプレイヤーやタレントなどとして活動する阿波みなみさんは10月20日、自身のInstagramを更新。チートデイ？ の姿を公開し、話題となっています。

【写真】阿波みなみに「リバウンドしたのかい？」の声

「ダイエットヤメマスカ？」

阿波さんは「なかまにしますか？　はい　いいえ　→ りばうんど」とゲーム風につづり、1枚の写真を投稿。ダイエット中の阿波さんですが、チートデイなのかプレートをおいしそうに食べています。この阿波さんの姿に、ファンからは心配の声が。

この投稿には「リバウンドしたのかい？」「ダイエットヤメマスカ？」「結局これかい！」「ここが我慢のしどころだぞ！」「みなみは『おかわり』の呪文を唱えた」「ある意味なかまにしたwww」などの声が寄せられました。

「ダイエットちゅうのあわみなみのまえに」

この前には「ダイエットちゅうの　あわみなみのまえにやせいのろいほのちょうしょくせっと　があらわれた」「ろいほの　ちょうしょくせっとが　なかまになりたそうに　こちらをみている！　なかまに　してあげますか？　→ はい　いいえ」と、それぞれ投稿していた阿波さん。今にも食べだしそうな表情を浮かべた写真も載せていました。果たして阿波さんのダイエットは成功するのか、今後も注目ですね。(文:堀井 ユウ)