ダイエット話題の阿波みなみ、「リバウンドしたのかい？」の声。「ここが我慢のしどころだぞ！」
コスプレイヤーやタレントなどとして活動する阿波みなみさんは10月20日、自身のInstagramを更新。チートデイ？ の姿を公開し、話題となっています。
【写真】阿波みなみに「リバウンドしたのかい？」の声
「ダイエットヤメマスカ？」阿波さんは「なかまにしますか？ はい いいえ → りばうんど」とゲーム風につづり、1枚の写真を投稿。ダイエット中の阿波さんですが、チートデイなのかプレートをおいしそうに食べています。この阿波さんの姿に、ファンからは心配の声が。
この投稿には「リバウンドしたのかい？」「ダイエットヤメマスカ？」「結局これかい！」「ここが我慢のしどころだぞ！」「みなみは『おかわり』の呪文を唱えた」「ある意味なかまにしたwww」などの声が寄せられました。
「ダイエットちゅうのあわみなみのまえに」この前には「ダイエットちゅうの あわみなみのまえにやせいのろいほのちょうしょくせっと があらわれた」「ろいほの ちょうしょくせっとが なかまになりたそうに こちらをみている！ なかまに してあげますか？ → はい いいえ」と、それぞれ投稿していた阿波さん。今にも食べだしそうな表情を浮かべた写真も載せていました。果たして阿波さんのダイエットは成功するのか、今後も注目ですね。(文:堀井 ユウ)
