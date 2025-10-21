弘前学院聖愛（青森）の野球部・原田一範監督が21日までに同部のインスタグラムで3年生3人が飲酒で補導されたことについて謝罪した。

文書の画像で「皆様へのお詫びと、SNS再開のお知らせ」として「監督の原田です。日頃より、温かいご声援を賜り、心より感謝申し上げます。この度、3年生の一部部員の不祥事により、応援してくださる皆様の期待と信頼を裏切る事態を招きました。誠に申し訳ございませんでした」と、謝罪した。

この3年生の行為について「私たちは、この事態を重く受け止め、すでに再発防止と全部員への指導徹底を講じております」としつつ「今回の不祥事は、チームの活動全体とは無関係であり、日々の活動に真摯に取り組んでいる多くの部員には一切責任はございません。また日々後輩たちの指導やチームへの貢献を続けてくれている3年生の努力も、決して無駄にできるものではありません」と伝えた。

また「そして、現役部員たちの一生に一度の高校野球を止めるわけにはいきません。現役部員たちは、この困難な状況の中でも、目標に向かって真剣に活動を続けております」と現状を記した。

そして「つきましては、SNS投稿を自粛しておりましたが、努力と成長を続けている部員たちの姿を、以前と同様に皆様にご報告させていただくことにしました。彼らの未来のためにも、どうか温かい目で見守っていただけますと幸いです。今後とも聖愛高校野球部をよろしくお願い致します。弘前学院聖愛高等学校 野球部監督 原田一範」と呼び掛けた。