¹â³ÛÊä¶¯ÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ç¤¿¤é¤á¤ÊÏÃ¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò¡Ê¤ª¶â¤Ç¡ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¯È¿ÏÀ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ÖAM 570 LA Sports¡×¤ÎFacebookÅê¹Æ¤Ç¡¢ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÏÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¸«Êý¤ò°ì½³¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿¿¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ç¤¿¤é¤á¤ÊÏÃ¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢¡Ê¶âËþ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ËÈà¤é¤ò¤È¤Æ¤â²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ò·Ú»ë¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎý½¬»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¼«¼çÎý½¬¤Ê¤É¡¢Áá½Ð¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾½ê¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Áá½ÐÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹â³ÛÇ¯Êð¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿¿Ùõ¤ËÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤Î10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1055²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È¤â12Ç¯3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó490²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¡Ö¶â¤ÎÎÏ¤Ç¾¡Íø¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¡ËÅ¬ÀÚ¤Ê¿Íºà¡¢½àÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Íø¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£Ã±¤Ê¤ë»ñ¶âÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤ÈÁª¼ê¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤³¤½¤¬¶¯¤µ¤Î¸»Àô¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤É¤ì¤À¤±²Ô¤´¤¦¤¬¡¢²Ô¤¤¤Ç¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ê¾¡Íø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ëµ¤»ý¤Á¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÎÁª¼ê¤Ø¤Î¿®Íê¤È¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤Ê°¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï·ëÂ«ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë