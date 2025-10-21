1枚で即しゃれる♡ ニット×チュールで叶える“オトナガーリー”な秋コーデって？

写真拡大 (全4枚)

ガーリーすぎず、でもしっかり可愛い。そんな“ちょうどいい”バランスを叶えてくれるのが、ニット×チュールのコンビなんです♡ 今回は、三浦理奈とともに、上品な甘さが魅力な「ニットスタイル」をご紹介します。これを読んで秋の街に映えるコーデを楽しんでみて！

ニットは甘ロマ要素を取り入れる

リボンやフリルにレースなど、デコラティブなニットがこの秋もザクザク。

甘ディテールはとことん大胆で主張が強いものを選ぶとトレンド感たっぷり！

チュール

上品な甘さが欲しいときは、チュールにお任せあれ♡ ニット×チュールの異素材あわせで即しゃれるから、ボトムは極力シンプルで大丈夫。

Cordinate チュールの抜け感でNOT野暮った見え

ニット×チュールの絶妙バランスが大人っぽいフェミニントップス。カーディガンを肩かけすることで脱ブナン。

ノースリーブニットトップス 16,500円、肩かけしたカーディガン 19,800円／ともにHONEY MI HONEY カプリパンツ 11,660円／ASURA（HANA KOREA）ヘアピン 950円／NADIA FLORES EN EL CORAZON リング 5,500円／ミミサンジュウサン（サンポークリエイト）バッグ 40,100円／ルメンシューズ 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ソックス／スタイリスト私物

Item 【LILLIAN CARAT】ブラウンニットトップス

ボトム次第でパーティー仕様も可能なリボンチュール。

ブラウンニットトップス 8,910円／リリアン カラット

Item 【merry jenny】アイボリーチュールニットトップス

ディコラティブなチュールで着映え確実。

アイボリーチュールニットトップス 9,900円／merry jenny

撮影／Kaede Hara（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）、モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来