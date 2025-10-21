1枚で即しゃれる♡ ニット×チュールで叶える“オトナガーリー”な秋コーデって？
ガーリーすぎず、でもしっかり可愛い。そんな“ちょうどいい”バランスを叶えてくれるのが、ニット×チュールのコンビなんです♡ 今回は、三浦理奈とともに、上品な甘さが魅力な「ニットスタイル」をご紹介します。これを読んで秋の街に映えるコーデを楽しんでみて！
ニットは甘ロマ要素を取り入れる
リボンやフリルにレースなど、デコラティブなニットがこの秋もザクザク。
甘ディテールはとことん大胆で主張が強いものを選ぶとトレンド感たっぷり！
チュール
上品な甘さが欲しいときは、チュールにお任せあれ♡ ニット×チュールの異素材あわせで即しゃれるから、ボトムは極力シンプルで大丈夫。
Cordinate チュールの抜け感でNOT野暮った見え
ニット×チュールの絶妙バランスが大人っぽいフェミニントップス。カーディガンを肩かけすることで脱ブナン。
Item 【LILLIAN CARAT】ブラウンニットトップス
ボトム次第でパーティー仕様も可能なリボンチュール。
Item 【merry jenny】アイボリーチュールニットトップス
ディコラティブなチュールで着映え確実。
撮影／Kaede Hara（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）、モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 草野咲来