白さや透明感UP！ 今年ブレイク中の“パープルニュアンスメイク”

ananトレンド大賞2025、ビューティー部門では、今年ネットでバズったパープルニュアンスメイクに、YouTuberのしなこさんがトライ！

【パープルニュアンスメイク】青みカラーで肌の透明感をアップ

今年のコスメ市場には、今までにないトレンドが登場。肌が暗く見えると敬遠されがちだった紫系の新色が豊作で、“パープルニュアンスメイク”が大いに盛り上がった。

「2024年は、青みピンクのメイクが大人気でした。その流れで、今年はさらに青みの強いパープルがブレイクしたんだと思います。青みを帯びたパープルは、白く透明感のある肌を演出するのにぴったり。特に今年の新色なら、素肌のトーンを生かす透け感があるので、誰が使っても可愛くなれるはず。チークに大胆に使いつつ上まぶたは控えめにした今回のメイクのように、パープルをしっかり入れるところと抜くところのメリハリをつけると、より今どきなルックに仕上がります」（ヘア＆メイクアップアーティスト・辻村友貴恵さん）

SUMMARY

・肌の白さと透け感を高めるパープルがヒット。

・抜けポイントを作れば、トレンド感がアップ。

青みピンクがトレンドになった昨年の流れから、2025年は各ブランドからパープルニュアンスの新色が続々とリリース。以前のパープルに比べてシアーな発色で肌が暗く見えることがなく、むしろ白さや透明感が高まると人気を集めている。

Use it！

A 透け感のあるパープルやラベンダーを重ねて、優美なアイメイクを作れる。ルナソル アイカラーレーションN 09 \7,700（カネボウ化粧品 TEL. 0120-518-520）

B pHレベルに反応して発色が変化。明るいパープルが、肌の透明感を引き立てる。バックステージ ロージー グロウ スティック063 \7,040（パルファン・クリスチャン・ディオール TEL. 03-3239-0618 ）

C メイクに抜け感が出る、ミルキーテイストのくすみパープル。モイスチャー グレイズ リップスティック 13 \5,830※セット価格（SUQQU TEL. 0120-988-761）

How to

Eye

上まぶたに、Aの右上のパープルを薄くのばす。涙袋に左上の淡いコーラルをのせて立体感を強調したら、眉頭下から鼻筋に沿って同じコーラルをのせて、ハイライトにする。下まぶた全体に、右上のパープルを薄くのばす。アイラインとマスカラは明るいブラウン系を上まぶた＆上まつ毛に軽く入れる程度にして、抜け感を演出。目元がぼやけると感じたら、インラインで引き締めを。

Cheek

Bを頬から目尻横、眉尻下までのばして、指で広くぼかす。ハイライトっぽく大胆に入れたパープルのチークを主役にして、パープルニュアンスが際立つルックに。

Lip

Cを唇に直塗りする。

しなこ

YouTuber、歌手、モデル。お菓子を食べるYouTube動画でブレイクし、2024年に歌手としてデビュー。ビューティ＆雑貨のブランド『Pinaco』をプロデュースするなど活動の幅を広げている。

NAVIGATOR

辻村友貴恵

ヘア＆メイクアップアーティスト。トレンドをキャッチし、卓越したセンスでオリジナルのメイクに落とし込む、若手アーティストの注目株。雑誌や広告のビジュアル制作の現場、タレントやアーティストからの指名で引っ張りだこ。