コソコソして怪しい夫。車関係で知り合った女性に「対戦したい」と送っていたが何のこと？【ママリ】

夫が怪しいからスマホを見てみたら…

誰にも言えないのでここで相談させてください。

旦那が最近コソコソし始めて昨日と今日で寝てる隙にLINEを見てしまいました。

そしたら女性の方と8月にまた対戦したいです！って旦那が送ってるのを見ました。前の会話を見ようともこまめに会話を削除されてて内容が全然わかりませんでした。

対戦ってなんだと思います？その女性との出会いは車の集まりなのですがもう怪しすぎて不眠症になりそうです。

勝手に盗み見たのは悪いことですが悲しいです。。。 出典：

qa.mamari.jp

夫婦として生活を共にしていると夫の些細な変化に敏感に気付くものですよね。この記事では、最近夫がコソコソと怪しいためスマホを見てみたら女性と「対戦したい」とやりとりしているのを見つけたという投稿を紹介します。その女性との出会いは車関係で、ゲームはしない夫が「対戦」という言葉を使ったことにモヤモヤしているという投稿者さん。こまめにやりとりを消しているのも怪しく感じ、一体どういうことなのか気になって仕方ないそうです。

スマホを見てもいいことは何もないと分かっていても、気になり始めると確認せずにはいられないものなのでしょうね。LINEの内容だけでは浮気だと判断はできないものの、やりとりがこまめに消されているというのはちょっと気になりますよね。



やましいことがないのなら堂々とやりとりすればいいのに…と思われても仕方ないように感じます。その女性との出会いはわかってるとのことなので、その車関係をあたっていけばどんな人なのかはすぐにわかりそう。まずは相手の女性のことをリサーチしてみてはどうかなと思います。

「対戦」にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

まずコソコソしてる時点でめちゃくちゃ怪しいですよね😭

それに内容も消去してるって…😰💦

私だったらとことん疑って調べちゃいます😮‍💨 出典：

qa.mamari.jp

対戦って見たらゲームかなって思います😂

コソコソ会話消してるの気になりますね😕 出典：

qa.mamari.jp

「対戦」と聞くとまずはゲームを思い浮かべますよね。しかし、投稿者さん曰く夫は対戦するようなゲームはやっておらず、車関係も集まって飲み会をするだけで実際に走るようなものではないとのこと。そう聞くとますます「対戦」がわからなくなってしまいますし、深読みしてしまいますね。



投稿者さんはとても不安だと思うのですが、やりとりが消されてしまうと2人の関係もハッキリとはわからず浮気と判断するのは難しいと思うので、もう少し時間をかけて夫の行動をチェックしてみてもいいのかなと思います。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）