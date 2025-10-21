「財布、もう買ったんだけど…」友人の“プレゼント変更LINE”に絶句【ママリ】

大学時代の友人をブロックした…

私の心が狭いだけでしょうか？



大学時代、仲良くしていた人がいました。

「誕生日プレゼントに財布が欲しい」と言うので購入し、あとは渡すだけ！という時に、「財布は家族に買ってもらうことになったからやっぱり別のにして」とLINEが来て、バチクソにキレそうになりました。😂

当時実家暮らしだったとはいえ私もその子に自由にお金を使えるほど稼いでいたわけじゃなかったので無理言って受け取ってもらいましたが😂

この話を一緒の学科だった子に話したら「返品すればよかったのに」と言われました。



恐らく、その子と普通に仲が良ければそうしてたかもしれないですが

・ゼミの課題をやりたくないからと全て私に押しつけてくる

・授業中、授業と全く関係のないことで話しかけてくる

・ゼミの時も話しかけてきて作業が進まないので離れた席に座ったら、逐一「くまちゃ～ん」と呼び出される→話を聞きに行くとどうでもいい話をされる

・私が少し趣味の話をしたら文句を言ってくる割に、自分はコスメや芸能人の噂話ばかり

・先生が他の学生と話している途中なのに話しかけて、返事してもらえないと舌打ち



などなど、その子の嫌な面をたくさん見てきて、心底腹が立っており関わりたくないとさえ思っていたので、余計許せなかったんだと思います。



大学卒業・就職してもう会うことはないだろうと思いLINE、電話番号、メールアドレス、ツイッター全部ブロックしましたが、これでよかったですよね、、、

その子といる間、私は自分の思っていることを一切言わなかったので、向こうは急にブロックされてびっくりしたと思います😂 出典：

学生時代の友人と今でも連絡をとっていますか？この記事では、大学時代の仲のよかった友人と縁を切ったという投稿を紹介します。友人から誕生日に財布をねだられたという投稿者さん。希望通り財布を購入し、あとはプレゼントをするだけだったのですが、ある日友人からありえない連絡がきて…。

「誕生日プレゼントに財布が欲しい」と言っていたのに、後から変更を求められるのは、簡単には受け入れられませんよね。



投稿者さんは、以前プレゼントをもらっていたことから、きちんとお返しをしたいという気持ちで用意していました。それだけに、そんなことを言われたのはショックだったでしょう。



返品することも考えられたかもしれませんが、これまでのやり取りの中で友人の自己中心的な一面を感じ、「思い通りにはしたくない」と思ったのかもしれません。感謝よりも要求が先に立つような関係は、今後どう向き合うかを考えるきっかけになりますね。

自分本位な言動ばかりの友人にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

それで良かったと思います！気持ちが擦り減る相手とわざわざ付き合う必要ないです😌 出典：

そこまで嫌なことされ続けて心底腹が立って関わりたくないと思っている相手に財布をねだられて買ってあげちゃうのは、心が狭いというよりお人好しです🥲

もちろん相手の態度に問題ありますが、嫌なものは嫌と言う、関わりたくないと思ったら卒業まで我慢せずに早めに距離をおけるほうがご自身のためだと思います。 出典：

全然心狭くないです！

当然の対応です！

まず財布の話にヤバい人だと思いましたが、それ以外の話も、仲良くする価値ゼロの人ですね！ 出典：

現在はその友人との連絡を絶ち、関わりをやめたという投稿者さん。人の厚意をないがしろにする相手と一緒にいても、心が疲れてしまうのは当然のことです。



学生時代はどうしても人間関係が限られていて、距離を置くのが難しく感じるもの。ですが、無理をしてまで関係を続ける必要はありません。



少しずつ距離を取るきっかけを見つけていくことで、心が落ち着く時間や、自分らしくいられる環境がきっと増えていくはずです。人付き合いも、自分を大切にできる範囲で続けていきたいですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）