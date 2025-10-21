9月にタレントの林家ペーさん（83）とパー子さん夫妻が住むマンションの部屋で火災が発生。2人や被害にあった近隣住民を支援するためのチャリティー公演が20日に行われました。

チャリティー公演が開催された浅草の演芸場を訪れたぺーさんとパー子さん。公演前、ぺーさんは「今日はいろんな方が来た、その驚きと感動と感謝」と心境を明かしました。

今回、自身が中心となりチャリティー公演を開催した、林家たい平さん（60）は「ぺー師匠、パー子お姉さん以外にも、いろいろとご迷惑をおかけしちゃっているので、みんなの力で、芸の力でバックアップできれば」と思いを語りました。

公演には松村邦洋さん（58）や松本明子さん（59）、せんだみつおさん（78）ら多くの芸人仲間が無償で出演。ペーさんとパー子さんは、わずかに残ったというピンクの衣装を準備しました。楽屋裏では、ペーさんが「（衣装から火事でこげた）においがまだするのよ。洗濯で何度も洗ったけど」と、こぼす姿も。

ステージ上では、パー子さんが「涙、涙、涙。感謝、感謝、感謝でございます。皆様のおかげでなんとか、本当にありがとうございます」と話すなど、2人は何度も感謝を伝えました。

公演を見た60代の観客は「今回ぺーさんパー子さんのために（来た）。ぺーさんは（感動で）目を真っ赤にしてましたね。頑張ってほしいです」と明かしました。

チャリティー公演は11月4日にも開催されるということです。

（10月21日放送『news every.』より）