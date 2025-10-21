＜パパの育児放棄、改善の道は？＞実母と義母、夫にアポ無しで訪問！お寿司持参の後は【第3話まんが】
私（キリ、30代）は5歳（長女）、3歳（長男）、1歳（次男）の子どもの母。専業主婦で、夫（ワタル、30代）と子どもたちとの5人暮らしです。私の実家は遠方にあり、義実家は隣県にあります。両家の親と私の関係は良好です。私は日々ワンオペ育児をしていて、毎日くたくたです。家族で出かけても、夫はスマホばかりでふらっといなくなることもしばしば。夫は育児を手伝ってくれないうえ、私が助けを求めても「普段はひとりでやっているはず」「俺より稼いでから言え」などと言い、取り合ってくれません。私は息抜きがてら、母に連絡しました。
母は私のグチを聞いて「一旦帰ってきたら？」と言ってくれました。でも、母は母で介護が忙しいはずだし、そこまで甘えるわけにはいきません。
母に「ありあまるお金があってもワタルくんといたい？」と言われてはじめて、自分の気持ちに気づきました。お金の心配が一切ないとしたら、普段から家事も育児もしない夫とは一緒にはいたくありません。
母は「子どもたちを連れてこっちに来なさい」「私が迎えに行くわ」と言ってくれました。そして、なかば強引に私の実家帰りを決めてしまいました。
話が大きくなりそうで正直怖いです。でも、ひとりで家事と育児を背負う毎日と無神経な夫から、一度距離を置いてもいいかもしれないと思い直しました。そして10日後の週末、母が訪ねてきました。母の訪問は夫には伝えていません。驚くことに、なぜか義母も一緒です。
義父が亡くなっているため、義母は隣県でひとり暮らしをしています。義母はおとなしいタイプの人で、わが家との付き合いは年に2回ほど、わが家が義実家を訪ねるくらいです。夫は「どういうことなんだ」と私に目で訴えてきます。
子どもたちは予想しない状況に「ばあば！」「おばあちゃん！」と興奮気味。母以外は何が起きているのかよくわからない様子です。しかし母に促されるまま、みんなでお昼を食べました。
私は日々の育児と夫の無神経な発言に疲れ、母に電話で不満を吐き出しました。すると母は「（実家に）一度帰ってきなさい」と言い、私と子どもたちを迎えに来てくれることになったのです。
私は一時避難をきっかけに別居や離婚の可能性が出るのでは、と不安になりました。しかし戸惑いつつも、私は母に甘えることを決意します。
電話から10日後、母がうちに来ました。驚いたことに義母も一緒です。事情を知らない夫は動揺していました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
母に「ありあまるお金があってもワタルくんといたい？」と言われてはじめて、自分の気持ちに気づきました。お金の心配が一切ないとしたら、普段から家事も育児もしない夫とは一緒にはいたくありません。
母は「子どもたちを連れてこっちに来なさい」「私が迎えに行くわ」と言ってくれました。そして、なかば強引に私の実家帰りを決めてしまいました。
話が大きくなりそうで正直怖いです。でも、ひとりで家事と育児を背負う毎日と無神経な夫から、一度距離を置いてもいいかもしれないと思い直しました。そして10日後の週末、母が訪ねてきました。母の訪問は夫には伝えていません。驚くことに、なぜか義母も一緒です。
義父が亡くなっているため、義母は隣県でひとり暮らしをしています。義母はおとなしいタイプの人で、わが家との付き合いは年に2回ほど、わが家が義実家を訪ねるくらいです。夫は「どういうことなんだ」と私に目で訴えてきます。
子どもたちは予想しない状況に「ばあば！」「おばあちゃん！」と興奮気味。母以外は何が起きているのかよくわからない様子です。しかし母に促されるまま、みんなでお昼を食べました。
私は日々の育児と夫の無神経な発言に疲れ、母に電話で不満を吐き出しました。すると母は「（実家に）一度帰ってきなさい」と言い、私と子どもたちを迎えに来てくれることになったのです。
私は一時避難をきっかけに別居や離婚の可能性が出るのでは、と不安になりました。しかし戸惑いつつも、私は母に甘えることを決意します。
電話から10日後、母がうちに来ました。驚いたことに義母も一緒です。事情を知らない夫は動揺していました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと