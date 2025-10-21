「WHITE ALBUM2 Live Fes 〜15th Anniversary〜」2026年2月22日開催決定！水島大宙、米澤円、生天目仁美、浅川悠、寺島拓篤、中上育実が出演！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『WHITE ALBUM2』15周年を記念したイベント「WHITE ALBUM2 Live Fes 〜15th Anniversary〜」を2026年2月22日（日）に開催することを決定した。

当日は水島大宙（北原春希役）、米澤円（小木曽雪菜役）、生天目仁美（冬馬かずさ役）、浅川悠（風岡麻理役）、寺島拓篤（飯塚武也役）、中上育実（水沢依緒役）が出演。ライブやトーク、グッズ販売など、盛りだくさんの内容を予定している。

チケットはアクアプラスの公式ファンクラブ「AQUAPLUS official members club」の年会費プレミアムプラン会員を対象に最速先行抽選を受付開始。イベント内容やグッズ販売等、詳細は後日アクアプラス公式サイトにて公開される。

●イベント情報WHITE ALBUM2 Live Fes 〜15th Anniversary〜2026年2月22日（日）昼の部 13：45開場／14：30開演（予定）夜の部 17：15開場／18：00開演（予定）※開場・開演時間は変更になる場合がございます会場：横浜・新都市ホール

出演者

水島大宙：北原春希役

米澤円：小木曽雪菜役

生天目仁美：冬馬かずさ役

浅川悠：風岡麻理役

寺島拓篤：飯塚武也役

中上育実：水沢依緒役

（敬称略）

チケット種別

峰城プレミアムシート 19,800円（税込） ※通常特典＆プレミアム特典付き

一般指定席 12,100円（税込） ※通常特典付き

イベント内容：ライブコーナー・トークコーナー・朗読劇・グッズ販売 等

入場制限：未就学児入場不可

※上記の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

チケット販売スケジュール

アクアプラスの公式ファンクラブ「AQUAPLUS official members club」の年会費プレミアムプラン会員を対象に最速先行抽選を受付いたします。チケット販売の詳細スケジュールは下記をご覧ください。

※今回の会員先行イベントチケットは、2025年10月9日（木）時点で会員資格を有していた方がお申込みいただけます。

※お申込み時に会員番号の入力が必要となります。

年会費プレミアムプラン会員1次先行

受付期間：2025年10月19日（日）21:30 〜 10月31日（金）23:59

結果確認期間：2025年11月7日（金）13:00 〜 11月10日（月）18:00

入金期間 ：2025年11月7日（金）13:00 〜 11月11日（火）21:00

受付サイト：ファンクラブサイト内のリンクより販売ページへお入りください。

年会費プレミアムプラン会員2次先行

受付期間：2025年11月15日（土）21:30 〜 11月24日（月）23:59

結果確認期間：2025年11月29日（土）13:00 〜 12月2日（火）18:00

入金期間 ：2025年11月29日（土）13:00 〜 12月3日（水）21:00

受付サイト

https://eplus.jp/wa2-15th_premium/

年会費ベーシックプラン会員先行

受付期間：2025年12月6日（土）13:00 〜 12月21日（日）23:59

結果確認期間：2025年12月27日（土）13:00 〜 12月30日（火）18:00

入金期間 ：2025年12月27日（土）13:00 〜 12月31日（水）21:00

受付サイト

https://eplus.jp/wa2-15th_basic/

月額プラン会員先行

受付期間：2026年1月6日（火）13:00 〜 1月11日（日）23:59

結果確認期間：2026年1月17日（土）13:00 〜 1月20日（火）18:00

入金期間 ：2026年1月17日（土）13:00 〜 1月21日（水）21:00

受付サイト

https://eplus.jp/wa2-15th_monthly/

一般販売

受付期間：2025年1月25日（日）13：00〜 予定

受付サイト：後日発表いたします

チケット申込注意事項

※おひとりさま1公演あたり2枚までお申し込みいただけます。

※2枚でお申し込みの方は、同行者の登録が必要となります。申込時に同行者様の情報もご登録ください。

※ご来場の際は、申込者・同行者ともに「顔写真」「チケットに明記されているお名前」が確認出来る身分証明書を必ずお持ちください。入場時にご本人確認をさせていただく場合がございます

※本人確認が実施された場合において、お申込者ご本人及びご同行者である確認ができない際は、ご入場をお断りいたします。その場合のチケット代金等の返金は一切いたしませんのでご注意ください。

身分証明書として認められるもの（コピー/手書き/期限切れは不可）

運転免許証/パスポート/学生証/住民基本台帳カード/体障害者手帳/特別永住者証明書/在留カードまたは外国人登録証明書/個人番号カード（マイナンバーカード）

※通知カード不可

※個人番号カード（マイナンバーカード）を身分証明書として利用される際は、表面（写真のある方）のみをご提示ください。

裏面（個人番号が印字された面）を提示されないようご注意ください。

イベントに関する注意事項

※会場内では係員の指示に必ず従っていただくようお願いいたします。本イベントの安全な運営に支障をきたすと主催者側が判断した場合、ご退場もしくはご入場をお断りする場合がございます。

※本公演は全席指定です。チケットをお持ちでない方、チケットをご提示いただけない方はご入場いただけません。

※チケットの営利目的、転売目的での利用は禁止いたします。チケットの不法販売・複製・偽造等が発覚した場合、そのチケットは無効となりご入場をお断りいたします。

※紛失・盗難などいかなる場合においても、チケットの再発行はできません。また、いかなる事情であれ、ご購入・お引換後のチケットの変更や払い戻しはできません。

※場内でのカメラ（携帯カメラ含む）・ビデオ撮影、録音等は固くお断りいたします。そのような行為が発覚した場合は、該当機器を没収及びデータを削除いただきます。

※場内で双眼鏡をご利用になる場合、スタッフが仕様を確認させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

※会場内に取材用等のカメラ撮影が入る可能性がございます。客席を含む会場内の映像・写真などは、インターネットを含む各種媒体等で後日公開される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※お客様同士での座席の交換や移動はできません。必ずご自身のお席でご観覧ください。

※大きな音を鳴らす等、公演の妨げとなる行為は禁止いたします。

※ペンライトをご使用の際は、周りのお客様のご迷惑にならないようご注意ください。

※危険物、酒類の持ち込み及び飲酒後、酒気帯びでのイベント参加は禁止です。

※お荷物や貴重品は自己管理をお願いいたします。万が一紛失されても主催者・出演者・会場側では責任は負いません。

※イベント内容や開催時間、出演者に関しては予告なく変更される可能性がございます。

※出演者の入り待ち出待ちは固くお断り致します。

※天候やトラブル、キャストの都合により、やむを得ずイベントが中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※公演中止・遅延によって発生した交通費・宿泊費等（キャンセル料を含む）の補償はいたしません。 ※開場・開演・終演時間は変更になる場合があります。

※上記注意事項及びお客様へのお願いごとは、予告なく追加・変更される可能性がございます。最新情報はAQUAPLUS公式サイト及び公式X（旧Twitter）にてご確認ください。

※グッズ販売の詳細は後日お知らせいたします。

