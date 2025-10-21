日向坂46盒玉ね萋「新参者 二〇二五」に出演する五期生メンバーにエール「五期生にとっても絶対いいチャンスになる」
日向坂46の河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月17日（金）の放送は、郄橋未来虹と山下葉留花が日向坂46・五期生メンバーが出演するライブ公演「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」について語りました。
◆「新参者 二〇二五」が11月に開催！
郄橋：日向坂46からのお知らせとしては、11月8日（土）から30日（日）まで約2年ぶりの開催となる「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」（以下：新参者）がスタートします！
山下：おお！ 2年ぶりかぁ。
郄橋：2年前は葉留花も「新参者」をやっていましたけども。
山下：そうですね、四期生メンバーで。
郄橋：私は経験していないんですけど、準備期間とかはどんな感じなの？
山下：準備期間は1ヵ月ぐらいで、ほぼ全曲ぐらい振り入れをしていただいて。あと会場が結構コンパクトなので、お客さんのお顔もはっきり見えて、肉声がイヤモニを通してはっきり聞こえるんですよ。だから、この期間は結構おひさま（ファンの呼称）に助けてもらったなって思いますし、「新参者」のおかげで、おひさまの皆さんとの絆も同期との絆も深まったので、五期ちゃんのライブもすごい楽しみです！
郄橋：絶対これで好きになってくれる方もいっぱいいると思うし、五期生にとっても絶対いいチャンスになると思うので。
山下：観に行きたいな〜。
郄橋：絶対観に行こう！
山下：はい！ 絶対に行きたいです。
郄橋：四期生のときはすごく楽しかったから五期生も楽しみだね。
山下：気になりますね、いろんな楽曲をやるので。
郄橋：私なんなら練習しているところを覗いちゃおうかな（笑）。
山下：確かに行きたい！
郄橋：葉留花先輩、差し入れしてあげなよ。
山下：何にしよう？ しゃちほこのアクスタとか（笑）。
郄橋：（笑）。甘い物とかうれしいんじゃない？ みんなにリサーチして。
山下：買い占めて届けましょう。頑張れ、みんな！
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの郄橋未来虹
パーソナリティの山下葉留花
