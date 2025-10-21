NiziU ÆìÄ·¤Ó¥À¥ó¥¹¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤Ê¤ë¤«!? MAKO¡Ö¤É¤ì¤À¤±»ä¤¿¤Á¤¬Ä·¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¥Á¡¼¥àÂÐ¹³ÂçÆìÄ·¤ÓÂÐ·è
¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£Ëè·î2½µÌÜ¡Êº£·î¤Ï3½µÌÜ¡Ë¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖNiziU LOCKS!¡×¡Ê22:15º¢¡Á¡Ë¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Ö½©¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤³¤Ç¤Ï10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷²ó¤ÎºÇ½ªÂè3¼ïÌÜ¡Ö¥Á¡¼¥àÂÐ¹³ÂçÆìÄ·¤ÓÂÐ·è¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ½ª¼ïÌÜ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÂÐ¹³ÂçÆìÄ·¤ÓÂÐ·è¡×
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¡ÖNiziU LOCKS! ½©¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡×¡ª¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëºÇ½ªÂè3¼ïÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥àÂÐ¹³ÂçÆìÄ·¤ÓÂÐ·è¡Á¡ª À©¸Â»þ´Ö1Ê¬¤Î´Ö¤Ë5¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ó¿ô¤òÄ·¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¡£°ì½Ö¤ÎÌýÃÇ¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶Ë¸Â¤Î¿¿·õ¾¡Éé¡ª ¤µ¤¢¡¢Âç±¿Æ°²ñ¤Î²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤À¡©
¤Þ¤¢¡¢ÆìÄ·¤Ó¥À¥ó¥¹¤ÎNiziUÀèÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª ¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
MAYA¡§¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§Ã¯¤¬Ä·¤ó¤ÇÃ¯¤¬¡ÊÆì¤ò¡Ë²ó¤¹¤Î¤«¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢´ïÍÑ¤Ê¿Í¤¬²ó¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬²ó¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤ß¤¿¤¤¤ÊºÓÇÛ¤âÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
AYAKA¡§»ä¡¢ÇØ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç²ó¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAKO¡§¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤¤·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢AYAKA¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤·¡¢º£Æü¤Ï²ó¤½¤¦¤«¤Ê¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤½¤ì¤Ç¤Ï½êÄê¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î´¶¤¸¤Ï¤Í¡¢MAKOÀèÀ¸¤ÈAYAKAÀèÀ¸¤¬²ó¤·¤Æ¡¢MAYAÀèÀ¸¡¢RIMAÀèÀ¸¡¢MAYUKAÀèÀ¸¤¬Ä·¤Ö¤È¤ß¤¿¡£
RIMA¡§¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§RIMAÀèÀ¸¤¬ÂçÆìÄ·¤Ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©
¤½¤ì¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
MAKO¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±»ä¤¿¤Á¤¬Ä·¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤³¤ÎÄìÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¼¤Ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤½¤ì¤Ç¤ÏÀÖÁÈ¤ÎÂçÆìÄ·¤Ó¡ª ¤è¡¼¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡½¡½ÀÖÁÈÆìÄ·¤ÓÃæ
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§½ªÎ»¡½¡ª ¤¿¤À¤¤¤Þ¤ÎÀÖÁÈ¤ÎµÏ¿¤Ï¡Ä¡Ä56²ó¡ª Ìó1ÉÃ¤Ë1²ó¤ÏÄ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ÈÅÓÃæ¤Í¡¢AYAKAÀèÀ¸¤¬¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
AYAKA¡§¤ß¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIMA¡§ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤â¤¦10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡©
RIMA¡§ÅÓÃæ¤ÇMAYA¤¬¤º¤Ã¤È»ä¤Î¸ª¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
MAYA¡§¤â¤¦Ï·¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö±¿¡×¤¬Ì£Êý¤¹¤ë¡©
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤½¤ì¤Ç¤ÏÇòÁÈ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£
NINA¡§»ä¤ÏÇØ¹â¤¤¤«¤é²ó¤½¤¦¤«¤Ê¡©
RIO¡§Æ¨¤²¤¿¤Ê¡©
NINA¡§AYAKA¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆ´¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
RIO¡§»ä¤Ï°ì±þ¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤Î¤ÇÆ±¤¤Ç¯¥Ñ¥ï¡¼¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯·Á¤ÇMIIHIÀèÀ¸¤â¡£
MIIHI¡§¤Ï¤¤¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¼ã¤µ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤½¤ì¤Ç¤ÏNINAÀèÀ¸¤ÈRIKUÀèÀ¸¤¬²ó¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ÀÖÁÈ¤¬56²óÄ·¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢ÇòÁÈ¤Ï57²óÄ·¤Ð¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£1ÉÃ¤Ë1²óÄ·¤Ö·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¢¥ó¥¸¡¼¡ª °Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë²¿²ó°ì½ï¤ËÄ·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤µ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇòÁÈ¤ÎÂçÆìÄ·¤Ó¡£¤è¡¼¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡½¡½ÇòÁÈÆìÄ·¤ÓÃæ
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§½ªÎ»¡½¡ª
RIKU¡§¤â¤¦MIIHI¡½¡ª
RIO¡§²¿²ó¤«MIIHI¤Î¤¹¤Í½³¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§MIIHIÀèÀ¸¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
MIIHI¡§Â¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIO¡§ºÇ½é¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã½çÄ´¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¥Ù¥¹¥È¤Ï¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤µ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡ª ÇòÁÈ¤ÎµÏ¿¤Ï¡Ä¡Ä46²ó¡ª
RIKU¡§10²ó¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§ÀË¤·¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
RIKU¡§»ß¤Þ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤¿¤«¤â¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤µ¤¢¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖNiziU LOCKS! ½©¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡×Í¥¾¡¤Î±É¸÷¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤ÏÀÖÁÈ¤Ç¤¹¡ª ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä³ä¤ê¤ÈÂçÆìÄ·¤Ó¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎMAKOÀèÀ¸¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
MAKO¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¿¤Ç¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¥Ç¥å¥Õ¥Õ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¥å¥Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢¤¿¤·¤«¤Ë±¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤âºÇ½é¤Ë²¼¤Ë¸þ¤±¤¿¤«¤é¡¢¿å¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
MAKO¡§³Î¤«¤Ë¡ª
MAYA¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡¢4Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡
Á´°÷¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Ö½©¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤³¤Ç¤Ï10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷²ó¤ÎºÇ½ªÂè3¼ïÌÜ¡Ö¥Á¡¼¥àÂÐ¹³ÂçÆìÄ·¤ÓÂÐ·è¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¤ò°Ï¤ó¤ÇNiziU¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷½¸¹ç
¡½¡½ºÇ½ª¼ïÌÜ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÂÐ¹³ÂçÆìÄ·¤ÓÂÐ·è¡×
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¡ÖNiziU LOCKS! ½©¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡×¡ª¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëºÇ½ªÂè3¼ïÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥àÂÐ¹³ÂçÆìÄ·¤ÓÂÐ·è¡Á¡ª À©¸Â»þ´Ö1Ê¬¤Î´Ö¤Ë5¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ó¿ô¤òÄ·¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¡£°ì½Ö¤ÎÌýÃÇ¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶Ë¸Â¤Î¿¿·õ¾¡Éé¡ª ¤µ¤¢¡¢Âç±¿Æ°²ñ¤Î²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤À¡©
¤Þ¤¢¡¢ÆìÄ·¤Ó¥À¥ó¥¹¤ÎNiziUÀèÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª ¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
MAYA¡§¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§Ã¯¤¬Ä·¤ó¤ÇÃ¯¤¬¡ÊÆì¤ò¡Ë²ó¤¹¤Î¤«¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢´ïÍÑ¤Ê¿Í¤¬²ó¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬²ó¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤ß¤¿¤¤¤ÊºÓÇÛ¤âÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
AYAKA¡§»ä¡¢ÇØ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç²ó¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAKO¡§¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤¤·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢AYAKA¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤·¡¢º£Æü¤Ï²ó¤½¤¦¤«¤Ê¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤½¤ì¤Ç¤Ï½êÄê¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î´¶¤¸¤Ï¤Í¡¢MAKOÀèÀ¸¤ÈAYAKAÀèÀ¸¤¬²ó¤·¤Æ¡¢MAYAÀèÀ¸¡¢RIMAÀèÀ¸¡¢MAYUKAÀèÀ¸¤¬Ä·¤Ö¤È¤ß¤¿¡£
RIMA¡§¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§RIMAÀèÀ¸¤¬ÂçÆìÄ·¤Ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©
¤½¤ì¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
MAKO¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±»ä¤¿¤Á¤¬Ä·¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤³¤ÎÄìÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¼¤Ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤½¤ì¤Ç¤ÏÀÖÁÈ¤ÎÂçÆìÄ·¤Ó¡ª ¤è¡¼¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡½¡½ÀÖÁÈÆìÄ·¤ÓÃæ
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§½ªÎ»¡½¡ª ¤¿¤À¤¤¤Þ¤ÎÀÖÁÈ¤ÎµÏ¿¤Ï¡Ä¡Ä56²ó¡ª Ìó1ÉÃ¤Ë1²ó¤ÏÄ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ÈÅÓÃæ¤Í¡¢AYAKAÀèÀ¸¤¬¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
AYAKA¡§¤ß¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIMA¡§ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤â¤¦10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡©
RIMA¡§ÅÓÃæ¤ÇMAYA¤¬¤º¤Ã¤È»ä¤Î¸ª¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
MAYA¡§¤â¤¦Ï·¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ÂçÆì¤ò²ó¤¹Ã´Åö¤ÎMAKO
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö±¿¡×¤¬Ì£Êý¤¹¤ë¡©
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤½¤ì¤Ç¤ÏÇòÁÈ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£
NINA¡§»ä¤ÏÇØ¹â¤¤¤«¤é²ó¤½¤¦¤«¤Ê¡©
RIO¡§Æ¨¤²¤¿¤Ê¡©
NINA¡§AYAKA¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆ´¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
RIO¡§»ä¤Ï°ì±þ¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤Î¤ÇÆ±¤¤Ç¯¥Ñ¥ï¡¼¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯·Á¤ÇMIIHIÀèÀ¸¤â¡£
MIIHI¡§¤Ï¤¤¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¼ã¤µ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤½¤ì¤Ç¤ÏNINAÀèÀ¸¤ÈRIKUÀèÀ¸¤¬²ó¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ÀÖÁÈ¤¬56²óÄ·¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢ÇòÁÈ¤Ï57²óÄ·¤Ð¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£1ÉÃ¤Ë1²óÄ·¤Ö·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¢¥ó¥¸¡¼¡ª °Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë²¿²ó°ì½ï¤ËÄ·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤µ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇòÁÈ¤ÎÂçÆìÄ·¤Ó¡£¤è¡¼¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡½¡½ÇòÁÈÆìÄ·¤ÓÃæ
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§½ªÎ»¡½¡ª
RIKU¡§¤â¤¦MIIHI¡½¡ª
RIO¡§²¿²ó¤«MIIHI¤Î¤¹¤Í½³¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§MIIHIÀèÀ¸¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
MIIHI¡§Â¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIO¡§ºÇ½é¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã½çÄ´¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¥Ù¥¹¥È¤Ï¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤µ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡ª ÇòÁÈ¤ÎµÏ¿¤Ï¡Ä¡Ä46²ó¡ª
RIKU¡§10²ó¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§ÀË¤·¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
RIKU¡§»ß¤Þ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤¿¤«¤â¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤µ¤¢¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖNiziU LOCKS! ½©¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡×Í¥¾¡¤Î±É¸÷¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤ÏÀÖÁÈ¤Ç¤¹¡ª ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä³ä¤ê¤ÈÂçÆìÄ·¤Ó¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎMAKOÀèÀ¸¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
MAKO¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¿¤Ç¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¥Ç¥å¥Õ¥Õ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¥å¥Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢¤¿¤·¤«¤Ë±¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤âºÇ½é¤Ë²¼¤Ë¸þ¤±¤¿¤«¤é¡¢¿å¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
MAKO¡§³Î¤«¤Ë¡ª
MAYA¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡¢4Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡
Á´°÷¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7116
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7116
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624