■これまでのあらすじ

結婚を決めた凛は、母への報告を胸に実家へ向かう。母はこれまで弟ばかりを溺愛していた。だからこそ結婚の話も、軽く受け流されるだけだと思っていたのだ。ところが到着早々、弟が同棲のため家を出ると聞いた母が大慌て。凛も同棲中だが、それは母には秘密のまま。結婚の報告自体は好感触だったが、母は早くも結婚式の準備に張り切り、話は盛り上がる。だが弟が父の話を出した瞬間、母は声を荒らげ、場の空気は一変してしまう――。



■言いにくいけど…避けては通れない話

■娘がアメリカに!? 母が動揺した本当の理由せっかく母の機嫌がいいうちに伝えようと思っていたのに、場の空気は最悪に。けれど凛には、どうしても言わなければならないことがありました。彼が半年後に海外赴任となり、結婚式を挙げずに彼についていく――その決意を母に告げたのです。しかし返ってきたのは娘の将来を思う言葉ではなく、「何かあったときに助けてくれる凛がいないと困る」と大騒ぎする母の声でした。(福々ちえ)