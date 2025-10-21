国会で21日、総理大臣指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が第104代・内閣総理大臣に選出されました。女性の総理大臣は憲政史上初めてに。日本維新の会との連立政権で政治は安定するのか。県内の有権者や各政党の関係者は今回の結果をどう見ているのでしょうか。



21日午後、衆議院本会議で行われた総理大臣指名選挙。



「高市早苗君を内閣総理大臣に指名することが決まりました」





自民党の高市総裁が有効票「465票」のうち「237票」と過半数を獲得。その後、参議院でも指名され第104代・内閣総理大臣に選出されました。女性の総理大臣は憲政史上初めてです。■有権者は高市新総理の誕生に、県民は…40代・医療関係「同じ女性として頑張ってほしいと思うし、女性だから駄目だったとならないように頑張ってもらいたい」80代・無職「不安。まだ（女性首相）初めてだからまだ分からない」40代・飲食店経営「僕は飲食店を経営しているので 賃上げや消費税など。（労使）双方にとっていい状態になっていけばいい」70代・美容関係経営「維新とうまくかみ合って変化してくれれば一番いいと思う。今までが停滞しすぎなので。変わってもらわなければいけないというところで期待」20代・会社員「（自民党）総裁に選ばれたときに働いて働いて働いてまいりますというのが、すごく印象に残っているが。仕事以外のワークライフバランスにも目を向けられつつ働けるような社会になってほしい」■ 自民党県連■「高市新総理」のもとで新たなスタートを図る与党。総裁選で高市さんに投票し続けた自民党県連の宮下一郎会長は…。自民党県連 宮下一郎会長私も自民党のアイデンティティーを再確認し前に進む、今回維新との連立という形で過半数には届かないが政治の安定に近づいたということで、さまざまな課題解決に向けてリーダーシップを発揮していただける」■日本維新の会・県総支部■また自民党と「連立政権」を樹立し、与党となった日本維新の会・県総支部の手塚大輔代表はテレビ信州の取材に、「一つ一つの政策を実現していくことに尽きる。自民党ができなかった政治改革を協力してやっていきたい」とコメントしています。■立憲民主党県連■一方、野党からは自民と維新による新たな連立政権について不安視する声も…。立憲民主党県連の杉尾秀哉代表は…立憲民主党県連 杉尾秀哉代表「政治空白の責任重い。20日の維新との政策合意も、かなり右寄りというか、国民の分断と対立をあおるような懸念が強い政策が盛り込まれているので、本当にこの政策をこのまま進めるのならわれわれとして厳しく対峙せざるをえない」■公明党・県本部■連立政権から離脱した公明党・県本部の中川宏昌代表は…公明党県本部 中川宏昌代表計「（自・維政権は）選挙制度のあり方について、衆議院の定数を1割削減すると、こういう話もありましたけれども比例区に限定しているわけですね。比例区だけ一定程度減らすというのは、私はまた東京一極集中になってしまうんじゃないかということで、地方の小さな意見、これが国に反映できないという、非常に懸念を持っております」■ 次共産党県委員会■共産党県委員会の鮎沢聡 委員長は…共産党県委員会・鮎沢聡委員長「この前の参議院選挙、その前の総選挙でも自民党政治に審判を下したのが 国民の意思だったと思うんですよねところが、また自民党政治が維新の会が助けて復活する。非常に怒りと、どうしても自民党政治を終わらせないといけないという思いでいっぱいです」■阿部知事■「全国知事会」の会長の座についている阿部知事は…。阿部守一知事「減税等の議論がある中で、やはり地方財源についてはしっかり確保していただくということが重要だと思いますし、高市早苗新首相は総務大臣も長くお務めいただいています/国と地方の関係性のあり方についても、やはり大臣の立場からずっと見ていただいていますので、そういう意味では私としては非常に信頼感を持っていますし、/われわれ知事会、あるいは地方としての思いや声ということもしっかり伝えていく、そういった姿勢で取り組んでいきたいと思う」新たな連立政権による「高市内閣」の誕生。解説わたしたちの暮らしへの影響は？■解説：宮里記者初の女性総理に期待は？公明党の連立離脱から、わずか1週間で維新との足場を固め、「10日」で連立政権を樹立させた、高市総理のこの行動力に期待したいところです。高市総理は「物価高対策」など、さまざまな経済政策を進めていくと明言しています。中でも、気になるのがガソリンと軽油にかけられている「暫定税率の廃止」です。私たちの生活にも直結する話で現在、ガソリン1リットル当たり「25.1円」。軽油1リットル当たり「17.1円」の税金が課されています。県内の今月14日時点のレギュラーガソリン、1リットルあたりの平均小売価格は「181.7円」で全国2番目の高値。これが、暫定税率が廃止されると「156.6円」となる。これから私たちの生活をどう良くしてくれるのか。高市・新政権をしっかりチェックしていきたいですね。